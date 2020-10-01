На трассе Санкт-Петербург - Мурманск бродит белый кот, который ищет хозяев

Котик не боится машин, но вот к людям не подходит. Фото: vk.com/murmanzoopoterychki

Все мы помним историю кота Семена, которому в Мурманске поставили памятник. Котик прошел путь от Москвы, где сбежал от хозяев, до столицы Заполярья. Кажется, это непростое испытание проходит еще один котик.

Белоснежного красивого пушистого заметили на трассе "Кола". Он упорно идет куда-то, только вот не понятно, куда же именно идут его лапки.

- На трассе Е105 "Санкт-Петербург - Мурманск" между 1053-1054 километрами в сторону Мурманска, не доезжая до Тэдино [поселок в Карелии], ходит белый кот у дороги. Длинношерстный, белый или светло-серый, на шлейке. Машин не боится, бродил вдоль дороги. Но в руки не пошел - сразу убежал в лес. Так как было около 3-4 утра, потеряли из виду. Стояли на машине еще какое-то время в надежде, что выйдет из леса и поймаем, но так и не вышел. Вдруг хозяева увидят пост, или знакомые хозяев и донесут информацию, - написала в группе "Софи! Поиск домашних животных в Петрозаводске" 29 сентября Кристина Анкифиева.

Кстати, группа была создана в честь собачки из Мурманска, которую искали и в Мурманской области, и в Карелии.

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