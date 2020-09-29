Прокуратура проверяет объявления о продаже ягеля в Мурманской области

Ягель растет очень медленно. Фото: Олег ФИЛОНОК

- Это добро школьное, народное. Значит – ничье.

- Как это ничье, если оно народное. Если оно народное, значит, оно наше, - спорят два персонажа в известном произведении Эдуарда Успенского.

Видимо, именно также рассудили и предприимчивые северяне, устроившие бизнес на ягеле. На известном сайте бесплатных объявлений можно найти сразу несколько сообщений о продаже этого вида лишайника. Уникальный живой организм предлагают купить на корм или для оформления модных нынче вертикальных панно. Такой бизнес предполагает добычу ягеля в промышленных масштабах. Насколько это законно и не навредит ли экосистеме Мурманской области, разбиралась «Комсомолка».

Добывать можно, но по закону

- Начата проверка по публикациям в СМИ о промышленной добыче ягеля в регионе. Сейчас идет сбор и анализ информации. Кроме как ссылки на объявления, по которому нельзя идентифицировать его автора – после общественного резонанса он удалили свой номер телефона, - другой информации о продавце и добыче ягеля нет, - прокомментировали ситуацию в межрайонной природоохранной прокуратуре Мурманской области.

Торговля ягелем идет бойко, но вот законно ли? Фото: Avito

Сотрудники надзорного ведомства пытаются выяснить, действительно ли, ягель добывается в промышленных масштабах. Пока подтверждения этой информации нет – все-таки есть лесники, которые следят за лесным фондом и если бы ягель вывозился в таком объеме, это не ускользнуло бы от их внимания.

- В соответствии с Лесным кодексом РФ, мох и ягель являются не древесными лесными ресурсами. Если кто-то хочет осуществлять их заготовку с последующей продажей, для этого необходимо иметь договор аренды лесного участка и проект освоения лесов, который прошел государственную экспертизу, где будет обозначено, где и в каком объеме будет осуществлять заготовка мха и ягеля, - объясняют в природоохранной прокуратуре. – Сейчас мы запросили сведения, есть ли на территории Мурманской области такие договора и такие проекты.

Это очень плохо

Пока рано делать какие-то выводы, необходимо дождаться окончания прокурорской проверки. Тем не менее, если речь идет, действительно, о добыче ягеля в промышленных масштабах, то это может нанести экосистеме Заполярья большой ущерб.

- Заготовка лишайников в промышленных масштабах очень критична, учитывая тот факт, что ягель растет чрезвычайно медленно – от 3 до 5 миллиметров в год. Если полностью стирается лишайниковый покров на пастбище, то на его восстановление уйдет несколько десятков лет, - отметила в разговоре с «КП» руководитель научного отдела Лапландского природного заповедника Мария Каримова. – Если ягель собирают в местах обитания домашних и диких северных оленей, то естественно, это очень плохо, ведь ягель является зимним кормом для них. К тому же, северный олень в этом году был включен в Красную книгу России.

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