Администрации Кировска наказали убрать незаконную свалку в Хибинах

Свалка образовалась на склоне горы Айкуайвенчорр. Фото: прокуратура МО

Очередную нелегальную свалку обнаружили в Мурманской области. На этот раз мусоросборник образовался в Хибинах, на склоне горы Айкуайвенчорр. Без внимания прокуратуры Кировска это дело не осталось - ведомство провело проверку на соблюдение природоохранного законодательства.

- На момент обследования земельный участок был захламлен различного рода бытовыми и строительными отходами, при этом складирование мусора на этом земельном участке не санкционировано, а собственник отходов не установлен, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По факту выявленных нарушений от правоохранителей в Кировский городской суд направлен иск к МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» и администрации Кировска, которые теперь обязаны принять меры по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в границах города горняков.

Исковое заявление находится на рассмотрении. Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры Кировска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аптеке Мурманска нашли грубые нарушения законодательства. С проверкой к фармацевтам пришла прокуратура (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru