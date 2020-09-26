Из Мурманска в Краснодар - без пересадок

В Мурманске первый рейс из Краснодара встречала целая делегация. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Мурманск готовится отметить свой 104-й день рождения. Конечно, коррективы в программу праздника внесли ограничения из-за пандемии коронавируса. Однако это не значит, что город-именинник останется без подарков и гостей. Одним из сюрпризов ко дню рождения Мурманска стало открытие прямого сообщения с Краснодаром.

Долгожданное направление

24 сентября в 19.50 в аэропорту приземлился Sukhoi Superjet 100, который выполнил первый рейс из исторической столицы Кубани в Заполярье. Несмотря на то, что продажа билетов была открыта всего за десять дней до даты вылета, возможностью добраться из Краснодара в Мурманск без пересадок воспользовались 75 пассажиров.

- Полет прошел замечательно: пассажиры благодарные, нас тепло встретили, погода хорошая. Первыми поздравили диспетчеры, - поделился впечатлениями командир Sukhoi Superjet 100 Риф Хайруллин, отметив хорошее качество систем воздушной гавани Заполярья.

С юга на север авиалайнер добирался почти четыре часа. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

В воздухе самолет находился почти четыре часа, но, по словам пассажиров, полет прошел спокойно и с комфортом. По трапу спускались довольные и загоревшие люди, которые приветливо махали встречающей их делегации.

- Для нас это долгожданный рейс. Два года мы к нему готовились и сейчас, благодаря поддержке государства, специальной программе субсидирования полетов эксплуатантов отечественной техники, получили возможность реализовать наши планы. Этот маршрут был в бизнес-плане компании, и мы наконец-то его открыли. Мы видим огромный интерес к нему у жителей как Мурманской области, так и Краснодарского края, - отметил Дмитрий Звонарев, директор по стратегическому развитию авиакомпании «Азимут».

Три раза в неделю

Перед вылетом в аэропорту Краснодара чествовали первого пассажира, купившего билет в Мурманск. Им оказался северянин Денис Белоусов, который летал в столицу Кубани на свадьбу к другу. В Мурманске же поздравляли Александра Грицынина из Краснодарского края, который стал первым купившим билет в обратном направлении.

Александр Грицынин стал первым пассажиром рейса Мурманск - Краснодар. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- В Мурманск я прилетал в гости к брату. Конечно, и природа, и погода на Севере значительно отличаются от южной. Сюда пришлось добираться с пересадками, а вот обратно лечу напрямик, - отметил Александр Грицынин, получив памятные подарки и от гостеприимного аэропорта «Мурманск», и от авиакомпании.

Рейс Краснодар - Мурманск - Краснодар станет регулярным и будет выполняться три раза в неделю (по понедельникам, четвергам и воскресеньям), с вылетом из столицы Кубани в 15.45 и прибытием в Заполярье в 19.50. Обратно борт будет подниматься в небо в 20.50 и приземляться в родном Краснодаре в 00.45.

- Новый рейс, особенно в такое непростое время, показывает серьезность намерений авиакомпании. Мы надеемся, что она его раскатает и в новом летнем сезоне пассажиры смогут воспользоваться ее услугами. Никаких технических особенностей с обслуживанием нового рейса нет. Sukhoi Superjet 100 давно летают к нам. С этим типом самолетов наши специалисты знакомы, - отметил технический директор аэропорта «Мурманск» Максим Шевелев.

Впереди много открытий

Конечно, для северян открытие нового направления стало настоящим событием. Стремясь погреться на южном солнышке после долгой полярной ночи, хочется добраться до теплых регионов России быстро и с комфортом.

- Для Мурманска важно открывать новые направления региональных перелетов, особенно в южные регионы. Думаю, в летний период этот рейс будет особенно популярен. Это видно уже по первому рейсу, - прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Титовский.

Поскольку рейс Краснодар - Мурманск - Краснодар является субсидированным, то и билеты на него крайне бюджетные: их стоимость начинается от 1888 рублей. Как отметил Виктор Титовский, у многих авиакомпаний вызывает интерес программа субсидирования авиаперевозок. Однако бюджет региона ограничен, а значит, поддержку правительства получат только те направления, которые будут интересны жителям Заполярья.

Желающих добраться до Кубани без пересадок оказалось достаточно. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Как заверили в авиакомпании «Азимут», сейчас прорабатывается вопрос с правительством Мурманской области о развитии программы поддержки и открытии прямых рейсов в Ростов-на-Дону и Минеральные Воды в 2021 году.

В ближайшее время в правительстве обещали раскрыть секреты и анонсировать новые направления. Пока с уверенностью можно сказать, что в новом летнем сезоне северяне смогут воспользоваться рейсами в Калининград, Петрозаводск, Симферополь, Сочи, Анапу и, конечно же, в Краснодар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После реконструкции аэропорт «Мурманск» сможет принимать некоторые типы дальнемагистральных воздушных судов. Несмотря на пандемию, преображение главной воздушной гавани Заполярья не останавливалось ни на один день (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru