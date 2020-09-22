«Историческое событие»: Мурманская митрополия и Кольский научный центр подписали соглашение о сотрудничестве

Исторический документ открыл новые перспективы для совместных исследований. Фото: Мурманская и Мончегорская митрополия

В обществе давно сложился стереотип: если ученый - значит, атеист. Однако эта аксиома оказалась в корне неверной и давно изжила себя. Подтверждением этому стало соглашение о сотрудничестве, которое на днях подписали митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, епископ Североморский и Умбский Тарасий и председатель Федерального исследовательского центра Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.

- Мы с вами стали свидетелями исторического события. Это знак времени, тех благодатных перемен, которые происходят в жизни нашей Родины. Мы преодолеваем наследие XX века – это пагубное разделение, которое было искусственно внесено в нашу жизнь, что наука и религия - вещи несовместимые. Это совершенно неверно! – отметил владыка Митрофан.

Как подчеркнул владыка Тарасий, Церковь не может быть против науки, поскольку она не в союзе с невежеством и всегда говорит о знании. Подписание соглашения открыло перспективу для совместных исследований ученых и священнослужителей.

- Появление такого документа давно назрело. Феодоритовские чтения – совместный проект Мурманской митрополии и КНЦ РАН. Кроме того, сейчас выходит совместная книга об истории Церкви в Кировске и Апатитах, которая подготовлена Российской академией наук и Русской православной церковью. Тесное взаимодействие даст особенные силы для дальнейшей работы, - прокомментировал важное событие Сергей Кривовичев.

Тем более что исследовать на Кольском полуострове и ученым, и священнослужителям есть что. Особый интерес для них представляют в том числе Терский и Печенгский районы, с которых начиналось христианство в Мурманской области.

- Сотрудничество с епархией будет заключаться в проведении совместных исследований, в том числе исторических, медико-биологических особенностей, работе по сохранению памятников, культурного наследия, культуры коренных народов, просветительской деятельности. Сейчас идет работа над формированием совета, который станет рабочим органом по курированию программы взаимодействия, рассчитанной на пять лет, – рассказала «КП» помощник председателя по связям с общественностью КНЦ РАН Юлия Гилярова. – Наше сотрудничество – это естественный процесс, так как исследования, которые проводит Центр гуманитарных проблем Баренц-региона, тесно связаны с работой епархии. Как и раньше, до Октябрьской революции, например, история семейных традиций и быта была переплетена с религиозным воспитанием.

Стоит отметить, что среди ученых КНЦ РАН есть священнослужители - например, Сергей Кривовичев и первый заместитель председателя Владимир Дядик.

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