Церковь Петра и Павла в Варзуге законсервируют, чтобы потом восстановить

В Варзуге много памятников истории, которые рушатся на глазах. Фото: Олег ФИЛОНОК

Весной у церкви Петра и Павла в Варзуге обрушилась кровля. Для местных жителей это стало последней каплей: они стали писать в соцсетях о том, что уникальный культурный объект может скоро исчезнуть.

К счастью, на ситуацию обратили внимание в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис поручил сделать все, чтобы церковь сохранили.

На этой неделе в администрации Терского района прошло совещание, на котором обсудили восстановление памятника истории.

- Выполнены мероприятия по формированию и оформлению земельного участка, регистрации прав собственности на здание и земельный участок. Была подготовлена смета на выполнение работ по консервации здания Церкви Петра и Павла, смета прошла государственную экспертизу. До 15 ноября 2020 планируется выполнение работ по консервации здания Церкви Петра и Павла. Заказчик – музей – заповедник «Петроглифы Канозера», - сообщили в администрации Терского района.

Церковь в Варзуге законсервируют. Фото: администрация Терского района

Министерство культуры Мурманской области выделило на консервацию здания 658100 рублей, софинансировании из районного бюджета составило 36600 рублей.

До конца года должна быть разработана проектно-сметная документация на реставрацию и проведена экспертиа разработанной проектной документации по сохранению объекта культурного наследия на предмет соответствия требованиям федереальному закону.

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