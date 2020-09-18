«Топит щенков»: ферма под Мурманском обвиняет питомник ездовых собак в негуманном обращении с животными

Наталия Демидова говорит, что за своими щенками следит и заботится об их здоровье. Фото: vk.com/sleddog51

У питомника ездовых собак «Улыбка Аляски» под Мурманском выдался непростой год. Сначала его владелица Наталия Демидова приняла решение закрыть бизнес, который пошел ко дну из-за пандемии коронавируса. К счастью, правительство Мурманской области вовремя бросило спасательный круг и пообещало поддержку.

Мнение первой стороны

Но теперь в ворота постучала вторая проблема в виде поста в нескольких заполярных пабликах в «ВКонтакте». Авторами, если верить тексту, стали дядя и племянник фермы, которая находится рядом с питомником. Мужчины пишут, что возмущены тем, что видят.

- Как только она [Наталия Демидова] стала нашей соседкой, начались проблемы: в межполевые траншеи она постоянно выкидывает умерших исхудавших до ребер собак и топит щенков, выгружает мусор и собачьи экскременты на поля, которые мы выкашиваем без какого-либо предварительного обезвреживания, вместе с бытовым мусором. Мы перекрыли въезд на наши поля шлагбаумом, так она ночью сверлила стойку шлагбаума. Постоянно строит козни, на дороге, по которой мы едем на ферму, устраивает стоянку для гостей, и ни техника, ни машины не могут проехать на ферму, а нам коров доить, кормить, убирать. На замечания наши кидается с лопатой и постоянно орет матом. Перекрывает дорогу и кидается на автомобили, которые едут к нам за сеном или продукцией, - пишут мужчины.

Также они сетуют, что из-за саней, на который собаки возят туристов, снег превращается в лед, плохо тает весной, поэтому на полях не растет трава.

К посту-возмущению прикрепили неприятные фотографии с трупами щенков. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Мнение второй стороны

Такое заявление, конечно, не могло не остаться без реакции со стороны второй стороны. Как рассказала Наталия Демидова «КП», конфликт с владельцами фермы начался более пяти лет, когда появился питомник.

- Пока мы не заселились на эту территорию, эти мужчины были единственными свидетелями того, что происходило на этой земле. А с нами появились лишние глаза мы как кость у него в горле стоим. Три года назад мы написали заявление в природоохранную прокуратуру на владельцев фирмы из-за срезанного торфа. После этого они ко мне пришли, сказали: «Соседи, давайте жить дружно». Мы с большим трудом отозвали заявление. После этого наступило временное водяное перемирие на два с половиной года. Не был жалоб, что мы ездим по дороге или полм. Что изменилось в этом году, я не могу сказать, но появились два новых котлавана вырытого торфа, свалка биотходов, зимой у нас был конфликт с итальянскими туристами, которые увидели бочку с фермы, из которой со всех сторон лились отходы. Итальянцы очень требовательны к экологии, они сняли видео и выложили в социальные сети. А это удар по имиджу Мурманской области! С трудом уговорили их через турфирму удалить видео, - говорит Наталия Демидова.

После случая с бочкой фермеры серьезно поругались с владелицей питомника. Как думает Наталия, он решил задавить ее морально. Откуда же взялись трупы щенков, фотографии с которыми попали в сети? Северянка думает, что это могут быть и малыши с фермы – там тоже много собак.

- У нас все собаки чипированы. По зиме у него [фермера] две собаки ходили с животами до земли. Если бы мы могли предугадывать события, то мы бы сфотографировали их. Но нам и в голову не пришло. Куда те щенки делись? У нас сейчас растет первый за три года помет, мы против разведения. Конечно, и у нас гибнут животные: в этом году собака умерла от онкологии. Но ее тело мы оставили у ветеринаров. У такого предприятия, как мы, есть 1500 рублей на утилизацию, - продолжает Наталия.

Наталия Демидова твердо намерена расставить все точки на «i»: при помощи кадастрового инженера определить, чья дорога («Не может она быть частной собственностью!» - уверена северянка). А пока она написала два заявления в полицию – о подрыве деловой репутации и за публичное оскорбление.

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