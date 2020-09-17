Мурманскую область накрыл чарующий осенний туман

Осень подарила Заполярью завораживающий туман. Фото: Виталий Истомин

Заполярная осень вместе с яркими нарядными деревьями, дождиком и прохладой принесла нам густой туман. Природное явление окутало Мурманскую область 10-13 сентября, затем рассеялось на несколько дней, чтобы вернуться снова.

С сопок открывается прекрасный туманный вид. Фото: Олег ФИЛОНОК

Как рассказали "КП" в мурманском гидрометцентре, в регион пришел радиационный туман (не беспокойтесь, вреда для здоровья от него нет!), который появляется при ясном небе в условиях антициклона, когда происходит выхолаживание земли.

Чарующая красота! Фото: Виталий Истомин

- То, что у нас появился туман, не удивительно, ведь это одна из примет пришедшей осени. Одно из условий для его появления - наличие водных объектов поблизости. А у нас как раз есть Кольский залив и масса других водоемов, - отметила начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен

Мурманск укутал туман. Фото: Игорь Громов

Мельчайшие частички водяного пара, которые зависли в воздухе, создали в кольском крае необычайную таинственную атмосферу. Мурманск так и вовсе оказался под мягким белым покрывалом.

Таинственная ночь опустилась на город. Фото: vk.com/tanushochek_gabidullina

А еще в областном центре из-за тумана бродил "брокенский призрак" у дома на Кольском проспекте. К счастью, это привидение совсем безобидное.

- Этот эффект часто можно увидеть из окна самолета или в горах, но также и на равнине в условиях тумана и солнечной погоды. Тень от предмета кажется большой и иногда окружена цветными кольцами. Призрак может шевелиться из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

Туманный призрак гулял по Мурманску. Фото: "Погода в Мурманске"

Но не только красоту принес туман в наш регион, а еще и хлопоты, связанные с передвижением. Так, под Мончегорском из-за очень плохой видимости случилось ДТП из 11 машин, в котором пострадали три человека.

Из-за сильного тумана водители двигались практически на ощупь. Фото: Мария Лисова

Кроме того, из-за атмосферного явления аэропорт "Мурманск" на прошлой неделе не смог принимать самолеты. Ряд рейсов задержался, некоторые ушли на запасной аэродром.

Воздушной гавани пришлось непросто из-за проделок тумана. Фото: Александр Незговоров

А вот уже 18 сентября проказника-тумана нам синоптики не обещают. Вернется ли он в Мурманскую область в ближайшее время, пока не известно.

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