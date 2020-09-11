Массовое ДТП под Мончегорском: из-за сильного тумана столкнулись 11 машин, три человека пострадали

По факту ДТП проводится проверка.

Сильный туман, который царит в Мурманской области уже вторые сутки, доставляет автомобилистам массу проблем. Так, из-за плохой видимости утром произошла серьезная авария под Мончегорском, где случилась целая цепочка столкновений.

- 11 сентября в 9.00 в районе 1263 километра автодороги Р-21 "Кола", водитель Toyota, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, из-за сильного тумана столкнулся с остановившейся в попутном направлении Toyota. От удара вторую иномарку откинуло на впереди остановившийся из-за плохой видимости Mercedes Sprinter, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Но на этом авария не закончилась - через пять минут к массовому ДТП присоединилась еще пара машин.

- В 9.05 в районе 1263 километра водитель Mitsubishi, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, в условиях плохой видимости столкнулся с автомобилем Renault, который остановился из-за произошедшего впереди ДТП. От удара Renault откинуло на пассажира Toyota, который являлся участником предыдущей аварии и вышел из автомобиля для осмотра. Пострадавшего доставили на "скорой" в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - уточнила Ирина Петровская.

За полчаса до этого случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Виной тому тоже стал туман.

- В 08.30 в районе 1264 километра автодороги Р-21 "Кола", водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, из-за сильного тумана столкнулся с остановившемся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo. В ДТП пострадали пассажир и водитель автомобиля Toyota Camry. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - рассказала Ирина Петровская.

Ранее в ГУ МЧС по Мурманской области сообщили, что на участке 1264-1265 километры произошло несколько ДТП с общим количеством машин 11, пострадали четыре человека. Движение на участке ограничено.

Напомним: аэропорт "Мурманск" из-за тумана не принимает самолеты. Борт из Москвы не смог сесть в Мурмашах и ушел на запасной аэродром.

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