Сюрпризы "тихой охоты": под Апатитами нашли гриб-мутант

Чудо-гриб отправили на засолку. Фото: Анастасия Класс

Благодаря хорошему теплому лету с дождями, в Мурманской области сейчас - разгар грибного сезона. В заполярных лесах этих красавцев на белых ножках хоть пруд пруди - растут и подосиновики с подберезовиками, и моховики, и белые, и сыроежки. Но иногда природа преподносит необычные сюрпризы. Так, жительница Апатитов наткнулась на волнушку-мутанта. Один грибок, что поменьше, вырос из шляпки другого. Как такое произошло, остается только догадываться...

- Гриб нашла не я - купила ведро грибов, а там вот эта прелесть! Собирали люди в лесу под Апатитами, примерно полторы-две назад. Был такой экземпляр один, по крайней мере, в нашем ведре. Засолили эту волнушку вместе с остальными, - рассказала "КП" владелица чудо-гриба Анастасия Класс.

Напомним: это уже не первый случай, когда в кольском крае на "тихой охоте" делают интересные находки. Так, в августе жительница Кировска нашла 700-граммовый подосиновик. Из огромного гриба сварили ароматный суп.

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