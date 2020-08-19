Лесной рекордсмен: жительница Кировска нашла 700-граммовый подосиновик

Красавец прятался в районе автобусной остановки. Фото: Виктория Варушина

Необычная и тяжелая находка на днях оказалась в руках кировчанки Виктории Варушиной. Местной жительнице попался в лесу подосиновик, да не абы какой. Придя домой, северянка положила гриб на весы, которые показали внушительный результат - целых 735 граммов!

- Днем 18 августа я бродила в районе старого аэропорта, который находится между Кировском и Апатитами. Нашла десятка три небольших подберезовиков и подосиновиков. И уже подходя к автобусной остановке, чтобы ехать обратно в Кировск, на довольно открытом месте, у бетонной плиты стоял этот красавец, - рассказывает "КП" Виктория Варушина. - Грибов таких размеров никогда даже не видела, не то, что находила! Странно, что до меня его никто не заметил. Наверное, природой он был предназначен именно мне!

Как отметила кировчанка, грибок был чистый плотный и совсем немного тронут мошкой. Женщина отправила его прямиком в кастрюлю - варить ароматный суп.

В Кандалакшском заповеднике "КП" подтвердили, что красавец в светлой шляпке - именно подосиновик. Специалисты отмечают, что редко грибы разрастаются до таких размеров, но иногда это случается.

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