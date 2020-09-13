Аэропорт "Мурманск" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Информация о заминировании проверяется. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Мурманский аэропорт снова оказался под угрозой заминирования. Напомним: последний раз угрозы взрыва воздушной гавани поступали от анонимов в июле этого года. Тогда они оказались ложными. И вот, история повторяется.

- Из аэропорта вывели всех на улицу. Приехали пожарные, "скорая". Самолеты задерживают, - сообщили очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях.

Сейчас спецслужбы проверяют информацию по поводу заминирования и обследуют здание на наличие взрывоопасных элементов.

- Сотрудников и пассажиров мурманского аэропорта эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва. С самолета, который прибыл из Домодедово в воздушную гавань Заполярья, пассажиров не выпускали, пока шла эвакуация, - рассказал источник "КП".

Будем надеяться, что и в этот раз опасения не подтвердятся.

Напомним: в конце августа в Мурманске эвакуировали из-за угроз минирования семь зданий, включая правительство и железнодорожный вокзал. К счастью, тогда угрозы не подтвердились.

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