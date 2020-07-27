Аэропорт "Мурманск" эвакуируют из-за угрозы взрыва

27 Июль 2020 2020-07-27T17:22:25+03:00

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Сообщения, что на важных объектах в Мурманской области могут произойти взрывы, не такая уж редкость. Анонимные сообщения с угрозами поступают как от подвыпивших северян (да и не только), так и от организованных групп из-за границы.

Очередная эвакуация в аэропорту "Мурманск" прошла днем 27 июля. На электронный адрес воздушной гавани пришло письмо с информацией об угрозе взрыва. Конечно, у него не было адресата.

Как сообщили на аэровокзале, пассажиры, встречающие и сотрудники без паники, услышав об эвакуации, вышли на улицу, а спецслужбы обследовали здание на предмет взрывоопасных предметов.

Напомним: в последний раз аэропорт Мурманск эвакуировали 19 июля. Тогда угроза взрыва, к счастью, не подтвердилась. Особенно часто ложные анонимные сообщения с информацией о надвигающейся беде поступали зимой. Некоторые письма были из-за границы.

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