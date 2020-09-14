Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 сентября 2020 года: число летальных исходов увеличилось до 183

Коронавирус продолжает одолевать жителей Заполярья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13695 заболевших COVID-19, 11271 человек выздоровел и 183 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7606 человек. 45 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова наступило затишье. На масштабной стройке 2319 заболевших.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11376 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 67 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 1191), Печенгском районе (+2, всего 532), Мончегорске (+24, всего 551), Кольском районе (+1, всего 447), Кандалакшском районе (+2, всего 168), Апатитах (+3, всего 286), Кировске (+2, всего 168) и Ковдорском районе (+2, всего 134).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7606 случаев

Белокаменка - 2319 случаев

Североморск - 1191 случай

Мончегорск – 551 случай

Печенгский район - 532 случая

Кольский район - 447 случаев

Апатиты – 286 случаев

Кировск – 168 случаев

Кандалакшский район – 168 случаев

Оленегорск – 140 случаев

Ковдорский район - 134 случая

Ловозерский район - 65 случаев

Терский район – 31 случай

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7606

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 31

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 168

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 286 и 168 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 447 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Цепкие лапы коронавируса

Коронавирус уносит все больше жизней, хотя уже и сбавил обороты. По последним данным оперативного штаба, от опасной инфекции в Мурманской области скончались 183 пациента. И COVID-19 на достигнутом, к сожалению, останавливаться не станет. Подробности о последних трех погибших пока не уточняются.

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