Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «8 пациентов подключены к ИВЛ»

В обсерваторах на сегодняшний день находятся 920 человек, а 875 - на самоизоляции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве здравоохранения Мурманской области есть для северян две новости. Первая - хорошая: все больше число излечившихся от коронавируса пациентов: если раньше их было 83%, то сейчас уже 84% или 11516. Также, что не может не радовать, у 92% заразившихся болезнь протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Но…

- У 8% зараженных коронавирус проходит в тяжелой форме. Восемь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В обсерваторах на сегодняшний день находятся 920 человек, а 875 - на самоизоляции. Для наблюдения за амбулаторными больными работает 10 патронажных бригад, также в строю 14 бригад скорой медицинской помощи, которые работают с больными COViD-19. 370 ковидных коек, или почти половина коечного фонда, свободны. 2856 человек на прошлой неделе получили бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса.

Напомним: стали известны результаты исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу, которое проходило в августе.

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