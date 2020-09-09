«Я сжег две тонны книг»: писателя из Мурманска затравили за книги и высказывания в сети

Александр Полярный заявил, что больше не будет писать книги.

Книга 26-летнего писателя из Мурманска Александра Полярного «Мятная сказка» в 2019 стала лидером по популярности среди подростков. Ее читали, ждали новых произведений. Казалось бы, живи да радуйся, но недавно Александр заявил, что больше не собирается ничего писать.

Оказалось, что пока одни жители нашей страны зачитывались «Мятной сказкой», другим ее наивность и история про мальчика из приюта совсем не понравилась. И они уже два года – с момента выхода книги – сотни людей писали Александру гадости. А потом начали травить и за другую книгу, причем даже не увидевшую свет.

"Мятная сказка" стала одной из самых популярных книг у подростков.

- Пара токсичных блогеров сняли видосы, якобы я собрал 800.000 рублей с моих подписчиков на новую книгу «Тлеющие ветви леса блум» и украл эти деньги. Это наглая ложь. Я вернул все эти деньги до копейки. Зайдите в комментарии на платформе Бумстартер и убедитесь лично. Там 5000 комментариев на которые я лично ответил за 4 года и вернул всем деньги. Я просто задержал эту книгу, моментально извинился и сразу в 2016 начал возвращать людям деньги вложенные в проект, - рассказал Александр Полярный.

Не принесла ему радости и третья книга – «Юпи». Это история про необычных существ: «Юпи, он такой же, как вы, но совершенно другой: синенький и ловит рыбу не чтобы ее жарить а чтобы с ней дружить. Кира, девушка Юпи немного каприза, но только до того момента, как Юпи нужно спасать от монстра уныния. Тут уж она возьмет дело в свои розовые лапки! В мире Юпи все так же, как у вас, но по-другому: любовь и дружба, ответственность и смелость, злодеи и герои, проблемы и их решения, рутина и невероятные повороты судьбы», - говорится в описании книги.

Такую добрую историю автор решил пропиарить странным образом. В августе он выложил пост, в котором сообщил, что если книга до конца года не разойдется в 100 тысяч экземпляров, то он уйдет из жизни.

- «Юпи» - это работа всей моей жизни. Это моя вторая Библия, - написал Александр.

Писатель из Мурманска пожаловался на травлю в сети.

Правда, потом удалил пост, потому что после него молодого человека буквально накрыла волна негатива. Сам мурманчанин говорит, что хейтеры откуда-то узнали его домашний адрес, его караулят из дома, мама начинающего писателя боится выходить из дома. Пока что Александр получает в свой адрес только мелкие гадости, но боится, что однажды кто-то перейдет черту.

Из-за такой волны негатива издательство «АСТ», с которым сотрудничал Полярный, расторгло с ним контракт. Видимо, это и стало последней каплей для писателя.

- Я сжег две тонны книг. Как и обещал, я ухожу из писательской жизни и заканчиваю свою карьеру автора. Отныне я буду заниматься другими вещами. Слишком много в мою сторону прилетело хейта, клеветы, токсичности. Мне очень хотелось подарить эти книги людям. Можете говорить всё что угодно. Но я не боец, а обычный Саша из Мурманска, который сидит дома и меня тошнит от той злости, что льется из интернета. Спасибо людям, которые поддерживали меня все эти годы. За 6 лет моего блога я ни разу не продал рекламу и всем сердцем верил, что меня будут ценить за это. Я не продавал вам пирамиды и ставки. Не хайпил и не делал совместки с блогерами, - написал Александр Полярный в своей группе «ВКонтакте».

К этой записи автор добавил видео, на котором видно, как горят его книги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан: «Курск» погиб не зря!». Автор книги, посвященной трагедии в Баренцевом море, рассказал о подвиге экипажа подлодки, совершенном во имя России, и предзнаменованиях большой беды (Подробности)

«Арктика окрыляет»: вышел уникальный путеводитель по орнитологическим маршрутам Мурманской области и Норвегии. Книга будет интересна любителям птиц, северных путешествий и поможет развить экотуризм в регионе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru