Вынесен приговор жителю Мурманска, который убил приятеля и сделал селфи с его трупом

Мужчина забил приятеля радиатором. Фото: СУ СКР по Мурманской области

21 декабря прошлого года в Мурманске произошло убийство. Первым о нем узнал мужчина, который субботним вечером уже готовился к отдыху, когда на его мобильный телефон пришла фотография от его приятеля. Мурманчанин открыл сообщение и обомлел: на снимке его знакомый стоял весь в крови рядом с трупом…

25-летний убийца и его 34-летний знакомый в тот день выпивали в квартире последнего на улице Подгорная, смотрели телевизор. Как часто бывает, под градусом завязалась ссора абсолютно на пустом месте, которая сначала переросла в словесную перепалку с матами, а затем в рукоприкладство.

25-летний мужчина посчитал, что его оскорбили, поэтому бил свою жертву руками и ногами, а затем стал хватать все, что было под рукой: бутылку, электрический чайник и даже металлический радиатор. Техникой он забил приятеля до смерти. А потом понял, что не знает, что делать. И решил спросить совета у друга.

Молодой человек сделал селфи с трупом, который лежал на кровати, и отправил по телефону приятелю. А тот, немного отойдя от шока, сразу позвонил в полицию.

- Подсудимый в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал полностью, активно сотрудничал со следствием, явился с повинной. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказала старший помощник прокурора по Мурманской области Анжелика Черногубова.

Мужчина мог получить 15 лет лишения свободы. Приговор убийца еще может обжаловать.

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