В Кировске случился пожар в пятиэтажной доме, пострадали дети

Что стало причиной пожара - еще предстоит выяснить. Фото: ГУ МЧС России по МО

И снова в Мурманской области случился пожар. На этот раз языки пламени объяли жилой пятиэтажный дом в Кировске. На место происшествия выехали спасатели.

- 16 августа в 12.50 произошел пожар в многоквартирном доме № 9 на улице Кильдинской. По сообщению, огонь объял лоджии на четвертом и пятом этажах. Прибывшие огнеборцы установили, что возгорание произошло на 4 этаже, перекинулось на 5 этаж и кровлю, а общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. - Возгорание ликвидировано в 13.05. Привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Всего из дома эвакуировали 98 человек, 6 были спасены. Среди спасенных - четверо детей от 2 до 16 лет с признаками легкого отравления гарью и дымом. Пострадавших на "скорой" госпитализировали в Центральную районную больницу.

Сейчас по факту пожара проводится прокурорская проверка.

- В ходе надзорных мероприятий будут выяснены все обстоятельства, причины и условия происшедшего. Дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пожарной безопасности, деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Напомним: 15 августа в Мурманске 29 огнеборцев тушили пожар на судне "Сайда".

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