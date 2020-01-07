2020-01-07T11:38:51+03:00
Происшествия

25-летний житель Мурманска убил знакомого и с испугу прислал фотографию тела своему другу

Приятель медлить не стал и срочно вызвал полицию
Наталья ЛОБАНОВА
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Молодому человеку грозит лишение свободы до 15 лет. Фото: СУ СКР по Мурманской областиМолодому человеку грозит лишение свободы до 15 лет. Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Когда совершается убийство, злоумышленник обычно старается замести следы или, наоборот, признает свою вину. Но бывают исключения.

21 декабря 2019 года 25-летний житель Мурманска выпивал вместе со своим 34-летним знакомым. Застолье проходило в квартире на улице Подгорной. Когда мужчины были уже подшофе, между ними завязалась ссора, и не на шутку разозлившийся мурманчанин стал бить приятеля всем, что попало под руку, по голове. В ход пошел даже обогреватель. Разрешить конфликт это не помогло, но лишило человека жизни: травмы оказались смертельными для 34-летнего северянина.

- После случившегося северянин испугался и отправил фотографию тела погибшего своему знакомому, дабы показать, что он натворил. Тот медлить не стал и сразу же вызвал полицейских по тому адресу, где произошло непоправимое. Следователи установили причастность мурманчанина к совершению преступления. Последний уже дал показания, ему предъявлено обвинение. Сейчас он заключен под стражу, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Злоумышленнику, на которого завели дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», грозит лишение свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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