Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 4 сентября 2020 года: в регионе более 13 тысяч заболевших

Число больных коронавирусом растет.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 4 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13040 заболевших COVID-19, 10555 человек выздоровели и 166 умерли.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7173 человека. 62 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, пока затишье - 2315 заболевших.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 10725 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 73 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+3, всего 1122), Кольском районе (+3, всего 436), Мончегорске (+3, всего 527) и Кандалакшском районе (+1, всего 145).
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 7173 случаев
Белокаменка - 2315 случаев
Североморск - 1122 случаев
Мончегорск – 527 случая
Печенгский район - 491 случай
Кольский район - 436 случая
Апатиты – 275 случаев
Кировск – 164 случая
Кандалакшский район – 145 случая
Оленегорск – 127 случаев
Ковдорский район - 121 случай
Ловозерский район - 56 случаев
Терский район – 30 случаев
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 7173
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 30
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 145
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 275 и 164 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 436 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
13 тысяч инфицированных
Число ковидных пациентов продолжает неумолимо расти. Так, количество заболевших коронавирусом в Мурманской области перевалило за 13 тысяч. По последним данным оперативного штаба, в регионе заражены 13040 человек. Напомним: отметку в 12 тысяч заболевших в Мурманской области преодолели совсем недавно - 24 августа.
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