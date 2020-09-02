Теплоход "Клавдия Еланская" снова курсирует из Мурманска в ЗАТО Островной

Теплоход возобновляет работу. Фото: vk.com/zato_ostrov

"Клавдия Еланская" вновь готова принять на борт путешественников! Напомним: из-за пандемии коронавируса въезд в отдаленный уголок кольского края, ЗАТО Островной, был закрыт. Вместе с этим туда перестал курсировать теплоход из Мурманска. К счастью, сейчас заболеваемость опасной инфекцией в Мурманской области идет на спад, и жизнь постепенно возвращается в прежнее русло.

- Утверждено расписание движения теплохода "Клавдия Еланская" на сентябрь 2020 года на социально значимом маршруте регулярных морских перевозок по побережью Кольского полуострова, - сообщили в администрации ЗАТО Островной.

Все желающие уже могут купить билет на официальном сайте федеральной транспортной системы. Из мурманского порта судно отправится в Островной 8, 17 и 25 сентября в 19.00. Если погода не подведет. В пути остановки в других населенных пунктах теплоход делать не будет.

Стоит не забывать, что без пропуска попасть в закрытый город не получится.

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