Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 августа 2020 года: 1 сентября северян ждет новая волна снятия ограничений

Смогут ли работать кальянные с 1 сентября? Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12696 заболевших COVID-19, 10295 человек выздоровели и 158 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 6926 человек. 29 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. За последние дни ковид подтвердили сразу у трех рабочих, а 28 и 29 августа - еще у двух.Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2315.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10381 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 65 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11 всего 1086), Печенгском районе (+9, всего 456), Апатитах (+2, всего 273), Оленегорске (+4, всего 123) и Ловозерском районе (+9, всего 56).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6926 случаев

Белокаменка - 235 случаев

Североморск - 1086 случаев

Мончегорск – 519 случаев

Печенгский район - 456 случаев

Кольский район - 430 случаев

Апатиты – 273 случая

Кировск – 162 случая

Кандалакшский район – 143 случая

Оленегорск – 123 случая

Ковдорский район - 120 случаев

Ловозерский район - 56 случаев

Терский район – 30 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6926

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 30

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 143

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 273 и 162 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Что заработает, а что закроется с 1 сентября?

- Подходит время отмены еще одной части ограничений в Мурманской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, - сообщил оперативный штаб Мурманской области.

С 1 сентября возобновляют работу:

- МФЦ без предварительной записи;

- культурно-досуговые организации кроме тех, что расположены в ТРЦ;

- детские игровые комнаты кроме тех, что расположены в ТРЦ;

- детские дневные лагеря во всех муниципалитетах;

организации по спортивной подготовке;

санатории и пансионаты.

А вот работа кальянных наоборот приостанавливается до особого распоряжения.

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