Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 августа 2020 года: 1 сентября северян ждет новая волна снятия ограничений

Смогут ли работать кальянные с 1 сентября?
Фото: Олег ЗОЛОТО
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12696 заболевших COVID-19, 10295 человек выздоровели и 158 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 6926 человек. 29 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. За последние дни ковид подтвердили сразу у трех рабочих, а 28 и 29 августа - еще у двух.Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2315.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 10381 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 65 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+11 всего 1086), Печенгском районе (+9, всего 456), Апатитах (+2, всего 273), Оленегорске (+4, всего 123) и Ловозерском районе (+9, всего 56).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 6926 случаев
Белокаменка - 235 случаев
Североморск - 1086 случаев
Мончегорск – 519 случаев
Печенгский район - 456 случаев
Кольский район - 430 случаев
Апатиты – 273 случая
Кировск – 162 случая
Кандалакшский район – 143 случая
Оленегорск – 123 случая
Ковдорский район - 120 случаев
Ловозерский район - 56 случаев
Терский район – 30 случаев
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 6926
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 30
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 143
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 273 и 162 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 430 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Что заработает, а что закроется с 1 сентября?
- Подходит время отмены еще одной части ограничений в Мурманской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, - сообщил оперативный штаб Мурманской области.
С 1 сентября возобновляют работу:
- МФЦ без предварительной записи;
- культурно-досуговые организации кроме тех, что расположены в ТРЦ;
- детские игровые комнаты кроме тех, что расположены в ТРЦ;
- детские дневные лагеря во всех муниципалитетах;
организации по спортивной подготовке;
санатории и пансионаты.
А вот работа кальянных наоборот приостанавливается до особого распоряжения.
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