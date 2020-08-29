Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 29 августа 2020 года составило 158 человек

Число погибших продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в кольском крае снизилась, COVID-19 никуда уходить не собирается, и все больше и больше жертв он уносит с собой. Так, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Заполярье умерли от опасной инфекции уже 158 человек. Еще одна жертва ковида добавилась в печальную сводку за минувшие сутки. Подробности о погибшем - возраст, пол, сопутствующие заболевания - пока что не уточняются.

Всего в Мурманской области зафиксировано 12696 случаев заражения коронавирусом. Большая часть приходится на Мурманск - 6926 сзаболевших, Белокаменку - 2315 инфицированных и Североморск - 1086.

Тем не менее, многие уже выздоровели. Так, заполярные врачи смогли вылечить от COVID-19 больше 10 тысяч человек, а именно - 10295 ковидных пациентов. За минувшие сутки поправились 107 северян.

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