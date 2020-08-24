Экологическую бомбу замедленного действия в Мурманской области обезвредят за три года

К 2022 году пометохранилище превратится в поле и будет использовано для нужд сельского хозяйства. Фото: Правительство Мурманской области

Не один десяток лет каждую весну возникает риск экологической катастрофы если не для всего региона, то для Мурманска и Кольского района уж точно. Содержимое пометохранилищ птицефабрик «Снежная» и «Мурманская» может в паводок оказаться в реке Коле, а потом и в Кольском заливе. Разумеется, надеяться на то, что этого не случится, означает прятать голову в песок. Проблему надо решать!

Более 200 тысяч тонн опасности

Пометохранилище пойменно-косогорного типа птицефабрики «Снежная» было введено в эксплуатацию в 1983 году. Это три поля накоплений, обнесенных по внешней стороне защитной земляной напорной дамбой и разделенных между собой дамбами, в которых устроены переливные трубы.

- Изначально при проектировании и строительстве объекта были допущены существенные ошибки, негативно сказавшиеся на экологической и гидротехнической безопасности. В 1989 году на объекте произошла авария прорвалась ограждающая дамба, загрязненные пометом стоки попали в реку Колу и Кольский залив, являющиеся рыбохозяйственными водными объектами высшей категории, - рассказывает вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Пометохранилище перестало эксплуатироваться в 2004 году. Птичий помет в него больше не поступал. А вот выпадающие осадки с лихвой. В 2010 году опасный объект по решению суда стал муниципальной собственностью Кольского района.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в паводковый период. Этот объект стал для нашего региона экологической бомбой замедленного действия. Более 200 тысяч тонн биологических отходов каждый раз во время паводка угрожают попасть в Кольский залив и Колу, откуда идет водозабор, - отмечает Ольга Александровна.

Три года назад был разработан проект рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная», и в 2019 году к работам приступил подрядчик из Санкт-Петербурга.

- Компания снизила стоимость выполнения работ на 20% и в итоге не справилась со своей задачей и сорвала начало реализации национального проекта «Экология» на территории Мурманской области. Сейчас подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков, - отмечает вице-губернатор.

Полное обеззараживание

Сейчас за непростую задачу экологической безопасности Кольского района и Мурманска взялась компания из Ярославля с 45-летним опытом реализации масштабных, комплексных проектов - от реконструкций систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли, рекультивации объектов размещения отходов.

Правда, пока никак не решались сложности с предыдущим подрядчиком, стоимость работ на «Снежной» возросла.

- Мы прогнозируем возможный рост стоимости работ не более чем на 10%. В силу объективных причин требуется корректировка. Так, НДС увеличился с 18% до 20%; стоимость основного технологического оборудования возросла со 134 до 145 миллионов рублей. Корректировка сметы возможна только после проведения ее экспертизы в установленном порядке, - отмечает Ольга Кузнецова.

Новый подрядчик уже приступил к своим обязанностям. Компания получила необходимые разрешения и закупила очистное оборудование. До конца 2020 года она должна построить ЛЭП до объекта и смонтировать оборудование для очистки и обеззараживания накопленных отходов. После этого ярославцы займутся строительством комплекса очистных сооружений, с помощью которых будут производиться очистка и откачка стоков и самого куриного помета. После обеззараживания стоки будут сброшены в ручей Земляной, впадающий в реку Колу, а помет - либо вывезен на ближайший полигон ТКО в Междуречье, либо, в случае подтверждения понижения класса опасности отходов, использован для обратной засыпки карт пометохранилища и благоустройства рекультивируемой территории.

В любом случае котлованы после очистки засыплют привозным и местным грунтом и будут проводить экологический мониторинг. Все это планируется сделать уже к 2022 году.

- Учитывая категорию земель, на которых находится пометохранилище, после рекультивации участок будет использован для нужд сельского хозяйства. Конкретные планы по его дальнейшему использованию появятся ближе к окончанию работ, - говорит вице-губернатор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В два раза опаснее

Однако рекультивация пометохранилища «Снежной» решит далеко не все проблемы. В Кольском районе останется еще одна, куда более мощная экологическая бомба замедленного действия. Пометохранилище птицефабрики «Мурманская» было передано в собственность администрации Кольского района в 2016 году.

- В 2020 году началась разработка проектно-сметной документации. После проведения государственных экспертиз и получения финансирования из федерального бюджета объект будет также рекультивирован, - рассказывает Ольга Кузнецова. Пометохранилище птицефабрики «Мурманская» занимает площадь порядка 9 гектаров, а его объем около 400 тысяч кубометров. Это почти в два раза больше, чем пометохранилище птицефабрики «Снежная».

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