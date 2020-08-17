Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 августа 2020 года: число ковидных жертв выросло до 116

Коронавирус продолжает одолевать жителей Заполярья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11849 заболевших COVID-19, 8730 человек выздоровели и 116 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 6362 человека. 35 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая, 8, 11,14 и 15 августа - еще по одному. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2307.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 9542 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 62 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+10, всего 984), Мончегорске (+5, всего 494), Кольском районе (+1, всего 418), Печенгском районе (+2, всего 396), Кандалакшском районе (+5, всего 135), Оленегорске (+2, всего 107) и Ковдорском районе (+2, всего 109).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 6362 случая

Белокаменка - 2307 случаев

Североморск - 984 случая

Мончегорск – 494 случая

Кольский район - 418 случаев

Печенгский район - 396 случаев

Апатиты – 265 случаев

Кировск – 155 случаев

Кандалакшский район – 135 случаев

Ковдорский район - 109 случаев

Оленегорск – 107 случаев

Ловозерский район - 35 случаев

Терский район – 25 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 6362

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновляют работу заведения общепита, торговые центры, бассейны.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 25

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 135

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 265 и 155 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 418 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новые жертвы

Число летальных исходов от коронавируса в Заполярье продолжает расти. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, 16 августа в печальную статистику добавились еще четыре жертвы ковида. Всего от опасной инфекции не смогли выжить 116 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске от коронавируса умерла талантливый журналист и продюсер Ирина Тверитинова. Она навсегда останется в памяти коллег оптимистичным и энергичным человеком (Подробности)

Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В 6,5 раза снизился темп прироста больных коронавирусом». Лена Лукичева отметила, что комплекс принятых мер оправдал себя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru