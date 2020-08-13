Питомник хаски под Мурманском "Улыбка Аляски" на грани закрытия

Питомнику сейчас приходится непросто. Фото: vk.com/sleddog51

Коронавирус подкосил работу многих заведений Заполярья, а некоторый бизнес и вовсе остался у разбитого корыта, так как поддержки местных властей на всех не хватает. Одним из таких несчастных стал питомник ездовых собак под Мурманском "Улыбка Аляски" - его хозяйка Наталия Демидова взывает о помощи в соцсетях и с печалью говорит о том, что питомник находится на грани закрытия.

- Любые надежды разбиваются о непримиримость системы, чиновничьи пороги, несовершенство законов и человеческий фактор. На что-то нужны деньги, на что-то время, а больше всего нужны силы. А у меня их уже просто нет, - делится Наталия Демидова.

По ее словам, дела сейчас обстоят максимально тяжело. Так, по нелепой ошибке банковская карта и счет мурманчанки были арестованы, и сейчас доступ к деньгам все еще остается заблокирован, и это учитывая, что долги были оплачены еще пару лет назад. Также Наталии пришлось продать квартиру, чтобы содержать питомник в пандемию коронавируса. А что будет с зимним сезоном - остается только гадать.

Тем не менее, северянка отмечает, что главной проблемой стали не деньги, а юридические загвоздки с документами. Возникло противоречие прав на землю, которую арендует питомник, и тех требований, который выдвигает Росреестр. То и дело сыплются проверки от ветеринаров, прокуратуры, того же Росреестра, и всем нужна работа без нарушений.

- У нас земля сельскохозяйственного назначения, а туристическое направление нашей работы противоречит разрешенному использованию земли. Так что мы по идее не имеем права работать с туристами из-за этого. К тому же, аренда земли у нас заканчивается в следующем году, она всего на три года, и мы каждый раз дрожим - «Подпишут или нет?». А в территорию, на которой мы сейчас находимся, уже вложено больше 5 миллионов. Не справляемся уже с бюрократическим беспорядком, нужна помощь властей, - отмечает Наталия Демидова.

Помочь соцпроекту обещают власти. Фото: vk.com/sleddog51

Кроме того, по словам мурманчанки, трудности создает тот момент, что люди и проверяющие инстанции видят в питомнике коммерческую организацию, в то время как это именно социальный проект.

- Мы ведь в первую очередь спортсмены, единственные, кто постоянно участвует в гонках на собачьих упряжках за пределами города на бесплатной основе. Мы может и не работали бы с туристами, даже несмотря на то, что входим в десятку самых посещаемых мест Кольского полуострова, если бы был хороший источник дохода. А его пока нет, - объясняет собеседница "КП".

Поэтому, хозяйка питомника обратилась к губернатору Мурманской области с просьбой не забывать о социально значимых проектах. И вот 12 августа северянку услышали. Она побывала на приеме у уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Елены Тихоновой.

- Омбудсмен согласна с тем, что наш соцпроект очень важен для региона, обещала помочь. Нужно понимать, что мы не хаски-парк, не приют, а именно спортивный питомник ездовых собак. Нам не нужна финансовая поддержка, нам нужна поддержка на уровне законодательства. Это не история про деньги, а история про животных, - говорит хозяйка "Улыбки Аляски".

К счастью, еще не все потеряно - шанс разрешить затруднительную ситуацию не погас.

- Сейчас, когда привлечено внимание общественности и властей, думаю, что питомник еще возможно спасти. Буду стараться делать для этого все возможное. В Мурманске ведь так немного мест, куда можно пойти с семьей и детками в наше непростое время. И для многих людей возможность согреть душу и получить искреннее общение, порой важнее, чем поход в новый супермаркет, - отмечает мурманчанка.

Сейчас «Улыбка Аляски», где живет более 80 собак, два пони, десять кроликов и три кошки, несмотря ни на что, продолжает работать, с надеждой смотря в будущее.

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