Предприниматели Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Каждый выживает как может»

Из-за пандемии коронавируса страусиную ферму выставили на продажу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11017 заболевших коронавирусом и несколько месяцев карантина не прошли бесследно для бизнеса. Если крупные предприятия смогли форсировать события и даже в таких сложных условиях нарастить мощности, то малому и среднему бизнесу приходится ох как туго.

Тяжелая ситуация

- Бизнес – печально! – признается со вздохом один из мурманских предпринимателей. – Мы были закрыты четыре месяца - с 27 марта по 15 июля. А ежемесячные расходы – в среднем 160-180 тысяч – как были, так и остались. К сожалению, посетителей немного, арендодатели не хотят идти на уступки. Если в августе ничего не изменится, будем искать помещение поменьше.

Возникает резонный вопрос: а как же беспрецедентные меры поддержки правительства Мурманской области?

- Один МРОТ на ИП – 27 тысяч рублей за 5 месяцев карантина. Сейчас повторно подал документы, но могут еще и не дать. Поскольку я пытаюсь выжить, и у меня идут поступления на счет, - делится опытом бизнесмен. – С займом тоже печально – большой пакет документов, да и залог нужен. При выдаче кредита на зарплату смотрят кредитную историю, а в связи с коронавирусом у всех просрочки, и шанс получения небольшой. Помощи больше нет! Это только по новостям красиво говорят. Некоторые до сих пор даже первые 27 тысяч рублей не получили, а многим отказали из-за ОКВЭДов (общероссийский классификатор видов экономической деятельности – Ред.). Каждый выживает как может!

Не попал под меры господдержки и владелец страусиной фермы в Молочном Артем Андронаки.

- Из-за пандемии коронавируса сложилась тяжелая ситуация, и страусиную ферму решено было выставить на продажу за 20 миллионов рублей. Три месяца были закрыты. За поддержкой обратились – не получили, - рассказывает о своем положении дел Артем Андронаки.

Беспрецедентные меры

- Правительство региона пошло на расширение перечня ОКВЭД наиболее пострадавших отраслей. Он шире, чем федеральный. Сейчас там 51 пункт. Кроме того, власти решили сделать повторную выплату. Однако сказать, что все удовлетворены, нельзя. Некоторые не вошли в этот перечень ни по основному виду деятельности, ни по дополнительному, но в то же время они фактически закрыты. Их немного, но такие предприниматели есть, - комментирует сложившуюся ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Елена Тихонова.

Бизнес-омбудсмен признает, что меры господдержки в Заполярье действительно беспрецедентные, но сказать, что охватывают все, нельзя. Насколько сильно пандемия коронавируса ударила по малому и среднему бизнесу, можно будет судить в конце года.

- Пока существенного падения малого и среднего бизнеса нет. Больше скажу, есть даже некоторый рост. По сравнению с началом 2020-го численность индивидуальных предпринимателей увеличилась на 259 субъектов. Из 200 предпринимателей, обратившихся ко мне за время пандемии, только один, занимающийся выездной торговлей, решил прекратить деятельность. Пока мы говорим, что бизнес выживает в этих условиях, - отмечает Елена Тихонова. - А единственный способ не пойти ко дну во время пандемии коронавируса – меняться. Так, например, общепит ушел на выносную торговлю и доставку. Однако это сложное время требует от бизнеса пересмотра как стратегии, так и тактики.

- Предприниматели открывают новые виды деятельности. Очень много заявок на губернаторский стартап по проектам, связанным с производством средств индивидуальной защиты, разных форматов и много другого. Бизнес меняется, и он уже не будет прежним, - уверена бизнес-омбудсмен.

А значит, большинству предпринимателей Мурманской области господдержка пришлась кстати. И ею еще можно воспользоваться. Региональное правительство решило продлить эти меры.

- В частности, до середины месяца можно будет получить антикризисные займы до одного миллиона рублей на два года под 1% годовых и северный МРОТ для бизнесменов без наемных работников, а также на сотрудников, но не более пяти таких выплат на субъект предпринимательства, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Для этого необходимо направить документы в адрес НМК «ФОРМАП» по электронной почте mrot@formap.ru. Более подробную информацию о перечне документов и условиях предоставления поддержки можно получить по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12 или на сайте formap.ru.

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