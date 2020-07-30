2020-07-30T17:51:52+03:00
Общество

Социальные выплаты в Мурманской области в 2020 году: какие и кому положены

Мы узнали, какие пособия и льготы можно получить в Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
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Социальные выплаты в регионе проиндексировали.Социальные выплаты в регионе проиндексировали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как известно, с приходом лета, а именно с 1 июня 2020 года, в Мурманской области проиндексировали социальные выплаты, положенные северянам. Соответствующий законопроект подписал губернатор региона Андрей Чибис. Как же изменились суммы льгот и пособий в Заполярье?

Цветы жизни

Как отмечают в министерстве труда и соцразвития Мурманской области, размеры ежемесячного пособия на ребенка с учетом коэффициента индексации 1,035 составят:

- ежемесячное пособие на ребенка – 392 рубля (с учетом районного коэффициента 1,4 – 549 рубля; с учетом районного коэффициента 1,7 – 667 рублей; с учетом районного коэффициента 1,8 – 706 рублей).

-ежемесячное пособие на каждого ребенка в многодетных малоимущих семьях, на ребенка одинокой матери, на детей, родители которых уклоняются от алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 785 рублей (с учетом районного коэффициента 1,4 – 1 099 рублей, с учетом районного коэффициента 1,7 – 1 334 рубля; с учетом районного коэффициента 1,8 – 1 412 рубля).

На ребенка-первоклассника выделят 4,5 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ребенка-первоклассника выделят 4,5 тысячи рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единовременная региональная выплата при рождении или усыновлении одновременно двух и более детей с учетом индексации будет равняться 14 985 рублям. Кроме того, размер единовременного пособия на первоклассника составит - 4 578 рублей.

Сумма регионального материнского (семейного) капитала с учетом коэффициента индексации составит 130 904 рублей.

Ветеранам и пенсионерам

Региональная ежемесячная денежная выплата после индексации для ветеранов труда – 1 046 рублей, труженикам тыла – 991 рубль, а реабилитированным лицам и тем, кто пострадал от политических репрессий полагается 1 112 рублей. Лицам старшего возраста заплатят 220 рублей.

Размеры ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в Мурманской области с учетом коэффициента индексации 1,035 составят:

- ветеранам труда – 1 737 рублей

- реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий – 3 361 рублей

Размеры ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты для некоторых специалистов, работающих в селах или поселках городского типа:

- пенсионерам, работающим в области культуры и искусства, медработникам, специалистам государственных областных образовательных организаций - 3 361 рублей.

- пенсионерам, работающим в педагогической области - 4 482 рубля.

- пенсионерам, работающим в социальной сфере или работающим в области ветеринарии - 2 240 рублей.

Некоторым специалистам, работающим в селах, положены выплаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторым специалистам, работающим в селах, положены выплаты.Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 июня размер единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области для ветеранов труда с учетом коэффициента индексации составит 15 081 рублей.

Выплаты на погибших

Если погиб человек, то тут тоже положена выплата. Так, размер социального пособия по погребению после индексации - 6 032 рублей (с учетом районного коэффициента 1,4 – 8 445 рублей; с учетом районного коэффициента 1,7 – 10 255 рублей; с учетом районного коэффициента 1,8 – 10 858 рублей).

Размер компенсации затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц, составит 9 803 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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