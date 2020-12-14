В Петрозаводске прошел второй фестиваль молодых звезд оперы «ОпераVita»

Надежда Павлова

На творческой карте этих молодых артистов – Москва и Нью-Йорк, Милан и Париж, лучшие оперные театры мира предлагают им ведущие партии в спектаклях. И всего лишь один раз в году, в декабре их можно услышать в Петрозаводске - на проводимом Музыкальным театром фестивале «ОпераVita». Слово vita, означающее в переводе с итальянского «жизнь», как нельзя лучше подходит для названия фестиваля молодых звезд оперы, который в 2020 году проходит уже во второй раз. Традиционно в декабре Музыкальный театр Карелии выступает организатором фестиваля «ОпераVita» и приглашает на свою сцену оперных певцов, выступления которых восхищают публику мировых музыкальных держав. Увидеть их и услышать в Петрозаводске – настоящее событие, которое захватит даже неопытного театрала. Центральной фигурой фестиваля выступает хорошо знакомая нашей публике звезда российской оперной сцены Надежда Павлова. Некоторое время назад Надежда работала в Карелии, именно здесь она начала свою карьеру, спела много спектаклей, публика ее знает и любит. На фестивале публика увидит Надежду и ее партнеров по сцене, тех, кто близок ей по духу, по стилю исполнения. 13 декабря состоится центральное событие фестиваля – большой гала-концерт «Надежда Павлова приглашает», в программу которого вошли шедевры мировой оперы, знаменитые арии и дуэты. В гала - концерте принимают участие ведущие солисты Мариинского театра Роман Бурденко (баритон) и Евгений Акимов (тенор), а также молодая солистка Пермской оперы Наталья Ляскова (меццо-сопрано). Солисты выйдут на сцену в сопровождении оркестра Музыкального театра, а за дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Синькевич – музыкальный руководитель фестиваля и главный дирижер театра. В программу гала-концерта включены лучшие номера из таких опер как «Риголетто», «Князь Игорь», «Кармен», «Руслан и Людмила», «Мадам Баттерфляй» и других. 15 декабря фестиваль продолжит опера Римского-Корсакова «Царская невеста» в концертном исполнении со звездными солистами. Так, партию Грязного, одного из центральных героев, исполнит Роман Бурденко – солист Мариинки, который, по словам Михаила Синькевича, является одним из лучших исполнителей этой партии. Маэстро, неоднократно работавший с этим выдающимся исполнителем, считает его ярким певцом, называет талантливым интерпретатором и ценит его богатейший голос. «Роман никого не оставляет равнодушным, никого! Я знаю, что, если Бурденко исполняет даже небольшую роль – он способен остановить спектакль! Был случай, когда он остановил спектакль на три минуты – такие были сумасшедшие аплодисменты. Незабываемые впечатления!» - говорит Михаил Синькевич. Фестиваль «ОпераVita-2020» проходит в необычных условиях сегодняшней реальности, когда артистам и зрителям трудно достичь полноценного обмена энергиями, столь важного в жизни искусства. Но невзирая на происходящее, люди хотят идти в театр, заряжаться оптимизмом, наполняться радостными эмоциями. И в это сложное время такое название оперного фестиваля становится особенно символичным. Отдел рекламы и информации Музыкального театра: тел. +7 (8142) 220-223, mrteatr@уandex.ru