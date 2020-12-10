Обвиняемая в смертельном ДТП в Апатитах: «Почему я должна платить за элитный гроб? Можно было и другой взять»

Светлана Скачинская не согласилась с суммой расходов на погребение Сергея. Фото: скриншот видео "ХибИнформБюро"

8 декабря в Апатитском городском суде состоялось второе заседание по смертельному ДТП, случившемуся 23 мая. Тогда Светлана Скачинская пьяной села за руль Mitsubishi Pajero и врезалась в SsangYong. Его 20-летний водитель Сергей Марченков погиб на месте, а его 18-летняя девушка Виктория Смирнова получила тяжелые травмы.

На первом заседании суда Скачинская сказала, что понимает, что ее не простят и что ей придется жить с этим. На втором заседании Светлана снова попробовала принести извинения семье погибшего, но, как и в первый раз, это получилось скомкано. Мама Сергея Елена Колычева не приняла их.

- Извинения, которые были на первом заседании и сейчас, я не принимаю. Единственное «извинение», которое было, это на мосту (Скачинская показала матери Сергея средний палец и улыбнулась. – Ред.). Вот это «извинение» я приняла и сделала выводы. Эти извинения, когда человек не знает, как зовут пострадавших… Это для вас. Она на вас смотрит, - цитирует обратившуюся к судье Елену Колычеву «ХибИнформБюро».

Не прощают Светлану Скачинскую и другие жители Апатитов, которых все случившееся задело за живое. Они уверены, что она должна понести максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы. И то, что сказала обвиняемая на последнем заседании, только увеличило волну ненависти к ней. Семьи Сергея и Виктории подали на возмещение морального и материального вреда, речь идет почти о пяти миллионах рублей. Но Скачинская уверена, что сумма завышена. Например, ей не понравилась сумма за погребение молодого человека.

- Например, гроб элитный — двадцать пять тысяч. Можно было и другой заказать. Адвоката тоже можно было дешевле взять, - отметила обвиняемая.

К слову, на самом заседании Светлана Скачинская отказалась свидетельствовать против себя и давать показания. А меж тем вопросов накопилось много. Следователям женщина рассказала, что в тот роковой вечер выпила три бутылки пива и 50 граммов коньяка. Но согласно экспертизе, она должна была выпить раза в 2-3 больше.

Третье судебное заседание назначено на 15 декабря.

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