Школа в Мурманске, архитектурой которой восхищались на Всемирной выставке в Нью-Йорке, может утратить свой уникальный вид

Школу построили в 1935 году. Фото: vk.com/murman.voopik

С 2015 года в школе №12 на улице Полярной Дивизии, 1/16 в Мурманске тихо, даже очень… Уроки здесь больше пять лет назад прошел Последний звонок, после которого двери закрылись. Причина проста – здание не соответствует санитарным нормам, поэтому руководство города-героя решило закрыть общеобразовательное учреждение.

- В 2013 году проект по реконструкции здания 12-й школы начинал разрабатываться, но, к сожалению, уперся в тупик. Произошло это из-за недостатка площади, отведенной под здание. Оно было спроектировано еще в 30х годах и по совершенно по другим санитарным нормам. В течение года мы совместно с управлением капитального строительства искали возможные пути решения, думали, как можно увеличить площадь земельного участка. Единственный путь на сегодняшний день – это объединение площадей школ №37 и 12, - сообщил тогда «КП» председатель комитета по образованию Мурманска Василий Андрианов.

Школа №12 закрыта уже пять лет. Фото: vk.com/murman.voopik

И вот прошло пять лет, и группа «Мурманск: что есть и что будет?» обнаружила тендер на капитальный ремонт здания школы. Только вот в нем нет одной «маленькой» детали.

- Согласно проектной документации, утраченную колоннаду парадного входа воссоздавать не собираются (в плане сооружение значительно упрощенной конструкции). Также отсутствует и балюстрада, ее желают заменить на банальное металлическое ограждение. Такой проект капремонта объекта культурного наследия пропускать нельзя. Скромное архитектурное наследие областного центра с каждым годом деградирует - это ужасно, - сообщили в группе, назвав такое преображение актом вандализма.

Новый проект капитального ремонта школы не дает ей шанса обрести прежний уникальный облик. Фото: vk.com/murman.voopik

Понять возмущение общественников можно: внешний облик школы и правда уникальный. Был… Создал проект школы известный архитектор Валентин Голли. Он талантливо работал в мастерской под руководством профессора архитектуры Александра Юнге, специалисты которой придумывали, как будут выглядеть жилые дома Ленинграда, Мурманска, Петрозаводска. Вместе с коллегами спроектировал здания Арктического научно-исследовательского института, Государственный театр оперы и балета Таджикской ССР в Сталинабаде и другие.

- В 1938 году проект мурманской школы № 12 (тогда № 19) был показан на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Он получил Золотую медаль. Как писала газета «Полярная Правда», специалисты высоко оценили архитектурное изящество, комфорт, удобство и образцовое оснащение. Главным украшением здания стала колоннада из парных колонн. На мощной балке поверх колонн размещен ряд из крупных шаров. На фасаде здания установлена одна из первых в Мурманске памятных досок, выполнена в мраморе «Киров Сергей Миронович 1886-1934. Выдающийся деятель коммунистической партии и Советского государства, организатор освоения богатств Заполярья. Неоднократно бывал на Мурмане», - сообщили в Мурманском областном отделении Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Архитектурой школы №12 восхищались на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Фото: vk.com/murman.voopik

Школа №12 пережила страшные бомбежки Великой Отечественной войны. Однако в послевоенное время изменила свой облик. Например, главную изюминку – колоннаду – разобрали и не восстановили.

Общественники видят, что здание может превратиться после капитального ремонта в типичный проект, шаблон, по которому сейчас штампуют многие здания. Будет аккуратно и чисто, да только душа школы умрет. Если бы она была человеком, то 85-летней седовласой дамой, которая смотрит пожелтевшие черно-белые фотографии и плачет по утраченной юности. А ведь в случае с постройками время можно повернуть вспять!

Представители ВООПИиК обратились с предложением включить школу в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ. Также она может стать памятником ЮНЕСКО. Мурманчане стали бить во все колокола, звон которых услышали в администрации областного центра. Глава администрации Евгений Никора пригласил общественников на встречу.

- Показательно, что были приглашены и проектировщики нашумевшего проекта, как выяснилось наши, местные. И это тем более странно, потому что не знать о ценности исторического объекта не могли! Но как было сказано, задачу сохранения исторических фасадов перед ними никто не поставил. Управление капитального строительства было кратко: выполнить проект в соответствии с ранее разработанным эскизом. Кто его разработал и на основании чего, история умалчивает, - сообщает ВООПИиК. - В ходе беседы стало понятно, что препятствий для воссоздания исторической колоннады и эвакуационных лестниц боковых фасадов нет! А вот утепление фасада будет выполнено, если здание не будет выявлено как объект культурного наследия! Наше отделение в конце ноября подало заявление на выявление объекта наследия в министерство культуры Мурманской области. Исход и возможное решение прогнозировать не беремся. Еще в 2015 году заявление в комитет по культуре подавал общешкольный родительский комитет, затем местное отделение Союза архитекторов. За подписью Ершова все получили ответ, что «здание не имеет ни исторической, ни мемориальной, ни эстетической, ни культурной ценности»... Евгений Викторович заверил, что в ближайшее время встретится с министром культуры. А мы готовимся к более обстоятельному и предметному разговору с проектировщиками.

Евгений Никора провел встречу с членами ВООПИик. Фото: администрация Мурманска

А вот взгляд на встречу главы администрации.

- Аргументы были выдвинуты мне достаточно весомые: это одно из старейших построек города, ее проект был представлен на Всемирной выставке в Нью-Йорке и получил золотую медаль, а еще - в ней учился почетный гражданин Мурманска Лев Васильевич Журин. При этом это здание до сих пор не получило статус объекта культурного наследия, что, естественно, не учитывалось нами при проектировании капитального ремонта. О чем мы в итоге договорились? Общественники будут добиваться от регионального министерства культуры включения бывшей школы №12 в единый государственный реестр объектов культурного наследия, а город продолжит конструктивный диалог с ними, с участием специалистов городского управления капитального строительства, - отметил глава администрации.

На самом деле, даже общественный резонанс и упорством представителей ВООПИиКа могут не помочь. Например, памятник героям-подводникам в Лиинахамари, рухнувший с постамента в сентябре этого года, особенный статус так и не получил. С трудом удалось добиться его для береговой батареи в Териберке, ведется работа, чтобы уникальный гидросамолет на острове Большой Грязный стал объектов культурного наследия. Поэтому общественники могут сколь угодно долго оббивать пороги чиновников и писать обращения, в данном случае нужно, чтобы им протянул руку помощи кто-то влиятельный. А это уже выводит вопрос как минимум на областной уровень.

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