Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 декабря 2020 года: около 200 медиков получат прививки от ковида

Прививочная компания среди медицинских работников уже началась.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 27996 заболевших COVID-19, 24285 человек выздоровели и 485 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14085 человека, 102 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 25 642 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 290 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+42, всего 2915), Мончегорске (+27, всего 1838), Печенгском районе (+19, всего 1025), Кольском районе (+7, всего 931), Оленегорске (+14, всего 1222), Кировске (+4, всего 474), Кандалакшском районе (+48, всего 1292), Ловозерском районе (+8, всего 299), Ковдорском районе (+11, всего 500).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 14085 случаев
Североморск - 2915 случаев
Белокаменка - 2354 случая
Мончегорск – 1838 случаев
Кандалакшский район – 1292 случая
Оленегорск – 1222 случая
Печенгский район - 1025 случаев
Кольский район - 931 случай
Апатиты – 908 случаев
Ковдорский район - 500 случаев
Кировск – 474 случаев
Ловозерский район - 299 случаев
Терский район – 81 случай
ЗАТО Видяево - 36 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 14085
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 81
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 1292
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 908 и 474 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 931 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Защита для медиков
В Мурманской области около двухсот медиков получат прививки от CoVID-19.
Мурманск стал одним из первых регионов, в которые поступила вторая партия вакцины "Спутник V" института имени Гамалеи для вакцинации медиков. Прививочная компания среди медицинских работников уже началась. Несколько сотен человек, которые в связи с профессиональным долгом имеют повышенный риск заражения, получат прививки от коронавируса.
- По использованию первой партии вакцины мы получили хорошие результаты. Титр защитных иммуноглобулинов у тех, кто привился, сравним с теми, кто переболел коронавирусной инфекцией в средней степени тяжести. Я сравнивал свои данные после перенесенной ковидной пневмонии и значения антител медработников, которые сделали прививку. Их цифры или выше или такие же, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что в декабре будет произведено около 2,2 миллионов доз вакцины "Спутник V". Вице-премьер также указала, что массовая вакцинация в стране должна начаться в 2021 году.
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