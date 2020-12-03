Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 3 декабря 2020 года: около 200 медиков получат прививки от ковида

Прививочная компания среди медицинских работников уже началась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 3 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 27996 заболевших COVID-19, 24285 человек выздоровели и 485 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 14085 человека, 102 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 25 642 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 290 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+42, всего 2915), Мончегорске (+27, всего 1838), Печенгском районе (+19, всего 1025), Кольском районе (+7, всего 931), Оленегорске (+14, всего 1222), Кировске (+4, всего 474), Кандалакшском районе (+48, всего 1292), Ловозерском районе (+8, всего 299), Ковдорском районе (+11, всего 500).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 14085 случаев

Североморск - 2915 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1838 случаев

Кандалакшский район – 1292 случая

Оленегорск – 1222 случая

Печенгский район - 1025 случаев

Кольский район - 931 случай

Апатиты – 908 случаев

Ковдорский район - 500 случаев

Кировск – 474 случаев

Ловозерский район - 299 случаев

Терский район – 81 случай

ЗАТО Видяево - 36 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 14085

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 81

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1292

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 908 и 474 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 931 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Защита для медиков

В Мурманской области около двухсот медиков получат прививки от CoVID-19.

Мурманск стал одним из первых регионов, в которые поступила вторая партия вакцины "Спутник V" института имени Гамалеи для вакцинации медиков. Прививочная компания среди медицинских работников уже началась. Несколько сотен человек, которые в связи с профессиональным долгом имеют повышенный риск заражения, получат прививки от коронавируса.

- По использованию первой партии вакцины мы получили хорошие результаты. Титр защитных иммуноглобулинов у тех, кто привился, сравним с теми, кто переболел коронавирусной инфекцией в средней степени тяжести. Я сравнивал свои данные после перенесенной ковидной пневмонии и значения антител медработников, которые сделали прививку. Их цифры или выше или такие же, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что в декабре будет произведено около 2,2 миллионов доз вакцины "Спутник V". Вице-премьер также указала, что массовая вакцинация в стране должна начаться в 2021 году.

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