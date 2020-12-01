Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 1 декабря 2020 года: в регионе растет число выздоровевших

Коронавирус победили 23609 северян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 1 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 27419 заболевших COVID-19, 23609 человек выздоровели и 476 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 13876 человек, 101 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2354 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 25 065 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 284 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+37, всего 2829), Мончегорске (+27, всего 1786), Печенгском районе (+4, всего 1002), Кольском районе (+19, всего 916), Оленегорске (+15, всего 1188), Апатитах (+7, всего 900), Кировске (+5, всего 467), Кандалакшском районе (+42, всего 1192), Ловозерском районе (+16, всего 285), Ковдорском районе (+11, всего 478).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 13876 случаев

Североморск - 2829 случаев

Белокаменка - 2354 случая

Мончегорск – 1786 случаев

Кандалакшский район – 1192 случая

Оленегорск – 1188 случаев

Печенгский район - 1002 случая

Кольский район - 916 случаев

Апатиты – 900 случаев

Ковдорский район - 478 случаев

Кировск – 467 случаев

Ловозерский район - 285 случаев

Терский район – 75 случаев

ЗАТО Видяево - 35 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 13876

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные, кинотеатры, театры, филармония закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 75

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 1192

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 900 и 467 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 916 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Хорошие новости

Как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, процент выздоровевших от коронавируса в регионе сохраняется все так же выше общероссийского. Согласно последним данным оперативного штаба, опасную инфекцию уже победили 23609 человек из 27419 заразившихся. За минувшие сутки поправился еще 171 пациент.

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