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Коронавирус Covid-19

И.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова умерла от коронавируса

Врачи почти месяц боролись за жизнь Натальи Юрьевны
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Наталья Иванова заразилась коронавирусом, врачи не смогли ее спасти.

Наталья Иванова заразилась коронавирусом, врачи не смогли ее спасти.

Коронавирус - болезнь непредсказуемая и коварная. В первую очередь он не щадит пожилых людей, но опасен и для молодых.

31 октября его жертвой стала и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова. В 7.50 ее сердце остановилось.

Почти месяц врачи боролись за жизнь Натальи Ивановой.

Почти месяц врачи боролись за жизнь Натальи Ивановой.

О госпитализации Натальи Юрьевны стало известно в начале октября. То, что она болеет коронавирусом, особо не афишировали, ведь ситуация была сложная: у главы ведомства было почти полное (95%) поражение легких, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько недель врачи боролись за жизнь пациентки. Но коронавирус оказался сильнее.

- Уход Натальи Юрьевны – это большая утрата для всех, кто был с ней знаком. Мы запомним её как яркого, трудолюбивого человека, мудрого наставника и талантливого руководителя, который все свои силы и время отдавал работе. Нам всем будет очень её не хватать. Светлая память! - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

"Комсомольская правда"-Мурманск" скорбит вместе с родными и близкими Натальи Юрьевны!

Вечная память Наталье Юрьевне (справа).

Вечная память Наталье Юрьевне (справа).

СПРАВКА "КП"

Наталье Юрьевне Ивановой было 52 года. И.о. министра культуры она стала в июле, когда Евгений Гоман, возглавлявший ведомство с осени 2019 года, когда он ушел в отставку.

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