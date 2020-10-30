Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 октября 2020 года: из-за коронавируса меняются правила оказания медицинской помощи

Диспансеризация в Мурманской области пока поставлена на паузу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 19457 заболевших COVID-19, 15673 человека выздоровели и 290 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10619 человек. 82 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2348 заразившихся, один новый случай за сутки.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 17109 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 197 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1952), Оленегорске (+31, всего 542), Кандалакшском районе (+5, всего 377), Апатитах (+9, всего 523), Мончегорске (+18, всего 886), Кировске (+8, всего 300), Терском районе (+1, всего 42), Ловозерском районе (+6, всего 97), Ковдорском районе (+2, всего 299), Кольском районе (+6, всего 670).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 10619 случаев
Белокаменка - 2348 случаев
Североморск - 1952 случая
Печенгский район - 733 случая
Мончегорск – 868 случаев
Кольский район - 670 случаев
Апатиты – 523 случая
Оленегорск – 542 случая
Кандалакшский район – 377 случаев
Кировск – 300 случаев
Ковдорский район - 299 случаев
Ловозерский район - 97 случаев
Терский район – 42 случая
ЗАТО Видяево - 33 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 10619
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 42
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 377
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 523 и 300 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 670 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Новые правила
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области, как и во всей стране, остается напряженной.
- Наши врачи выбиваются из сил. Они не видят своих близких, практически живут на работе, рискуют своими жизнями, продолжают вести нелегкий бой с болезнью, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Чтобы разгрузить медиков, власти Заполярья приняли следующие решения. С понедельника, 2 ноября, приостанавливается диспансеризация и плановые профосмотры, чтобы высвободить время врачей для работы с ковидными пациентами. Вопросы плановой госпитализации будут решаться индивидуально для каждого учреждения здравоохранения, исходя из его загруженности и эпидемиологической ситуации.
Если человек уже переболел и, по состоянию здоровья может быть выписан из ковидного стационара, но не может изолироваться, потому что он живет с родственниками и близкими, ему будет предоставлена такая возможность.
Планируется задействовать дополнительных волонтеров, чтобы оптимизировать работу WhatsApp-приемной и сократить время ожидания ответа.
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