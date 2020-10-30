Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 октября 2020 года: из-за коронавируса меняются правила оказания медицинской помощи

Диспансеризация в Мурманской области пока поставлена на паузу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 30 октября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 19457 заболевших COVID-19, 15673 человека выздоровели и 290 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 10619 человек. 82 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2348 заразившихся, один новый случай за сутки.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 17109 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 197 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1952), Оленегорске (+31, всего 542), Кандалакшском районе (+5, всего 377), Апатитах (+9, всего 523), Мончегорске (+18, всего 886), Кировске (+8, всего 300), Терском районе (+1, всего 42), Ловозерском районе (+6, всего 97), Ковдорском районе (+2, всего 299), Кольском районе (+6, всего 670).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 10619 случаев

Белокаменка - 2348 случаев

Североморск - 1952 случая

Печенгский район - 733 случая

Мончегорск – 868 случаев

Кольский район - 670 случаев

Апатиты – 523 случая

Оленегорск – 542 случая

Кандалакшский район – 377 случаев

Кировск – 300 случаев

Ковдорский район - 299 случаев

Ловозерский район - 97 случаев

Терский район – 42 случая

ЗАТО Видяево - 33 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 10619

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 42

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 377

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 523 и 300 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 670 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новые правила

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области, как и во всей стране, остается напряженной.

- Наши врачи выбиваются из сил. Они не видят своих близких, практически живут на работе, рискуют своими жизнями, продолжают вести нелегкий бой с болезнью, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Чтобы разгрузить медиков, власти Заполярья приняли следующие решения. С понедельника, 2 ноября, приостанавливается диспансеризация и плановые профосмотры, чтобы высвободить время врачей для работы с ковидными пациентами. Вопросы плановой госпитализации будут решаться индивидуально для каждого учреждения здравоохранения, исходя из его загруженности и эпидемиологической ситуации.

Если человек уже переболел и, по состоянию здоровья может быть выписан из ковидного стационара, но не может изолироваться, потому что он живет с родственниками и близкими, ему будет предоставлена такая возможность.

Планируется задействовать дополнительных волонтеров, чтобы оптимизировать работу WhatsApp-приемной и сократить время ожидания ответа.

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