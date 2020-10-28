Андрей Чибис: «Осенью и зимой в Мурманскую область будут летать чартеры для туристов»

Туристов в Мурманскую область зовут не только на северное сияние смотреть, но и увидеть красоту региона в другие времена года. Фото: Олег ФИЛОНОК

28 октября «Интерфакс» провел пресс-конференцию, посвященную развитию туризма в России «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти». Участие в обсуждении принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что отдых в Заполярье у многих ассоциируется с зимой, но на самом деле на Кольский полуостров можно ехать в любое время года.

- В настоящую Арктику лететь всего 2 часа. У нас живут удивительные люди, есть красивая природа, а также уникальная полезная арктическая кухня – это важный фактор притяжения людей, - отметил Андрей Владимирович.

С этой осени реализуется непривычный для региона проект: в Мурманск запущены чартеры для туристов. Это прекрасный шанс отдохнуть в интересном месте.

- В Мурманске есть обзорная экскурсия по уникальному городу, она включает в себя, например, ледокол «Ленин»,. Гости могут увидеть саамские деревни, посетить столицу Северного флота – Североморск, посмотреть на подлодку «К-21». Есть автобусный тур в Териберку на край земли. Привлекает туристов «Снежная деревня» в Кировске, горнолыжные курорты в Хибинах. Когда руководитель Ростуризма Зарина Догузова приезжала в Мурманскую область, мы с ней обсуждали, что в стратегии развития Арктики должен быть блок, посвященный туризму. Наш президент на днях подписал соответствующий документ, и этот блок там есть с конкретными проектами, в том числе по Мурманской области. Арктика это не только зима, это прекрасный отдых в любое время года. Наша территория находится межу двумя морями и позволяет насладиться всеми красотами. Мы туризм воспринимаем не только как впечатления, которые дарим людям, но и серьезную отрасль экономики с большим потенциалом для большого, среднего и малого бизнеса. Мы хотим, чтобы туризм стал локомотивом и драйвером экономики и возможностью для реализации, в том числе для малых проектов, - уточнил Андрей Чибис.

Чтобы поддержать задействованных в этой сфере, со следующего года будет переориентирован губернаторский стартап, который будет больше нацелен на туризм. Также в Мурманской области будут активно развивать придорожный сервис, чтобы гости не боялись путешествовать на машинах и не переживали, что не найдут заправку или кафе. На проектное финансирование данного направления будет направлено до 45% инвестиций. Конечно, солидный вклад в туризм Заполярья вносили туристы из стран Азии, но в условиях пандемии ставку в регионе делают на достаточно обеспеченных туристов выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга.

Важной точкой роста для туризма в регионе станет проект «Новый Мурманск», который создают на территории бывшей судоверфи в областном центре. Преобразования идут и в Териберке, напомним, что здесь создают природный парк.

- Туризм в Мурманской области, безусловно, надо развивать, здесь есть, что предложить: фермы хаски, катание на упряжках, северная кухня, северное сияние. Если говорить о саамских деревнях, то по качеству они ничем не хуже, чем в Финляндии. Думаю, что власти нас поддержат и проконтролируют качество оказания услуг поставщиками, - отметил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Красоту Мурманской области и уникальность ее достопримечательностей отметила и Зарина Догузова. Она приезжала в Заполярье в сентябре и оценила как Териберку, так и проект порта в Лиинахамари.

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