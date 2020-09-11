Из Мурманска в Краснодар будут летать прямые самолеты

Путешествовать по России станет проще. Фото: Олег ФИЛОНОК

Добираться из Заполярья в другие уголки нашей большой страны становится проще. Так, из мурманского аэропорта уже с 24 сентября начнут летать прямые самолеты в Краснодар. Из Заполярья на Кубань теперь можно добраться всего за четыре часа. И никаких пересадок!

- Прямые рейсы Мурманск-Краснодар будут доступны три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Первый полет состоится 24 сентября. А благодаря федеральной субсидии, цены на билеты в Краснодар даже ниже, чем в Москву. Сейчас можно купить билеты от двух тысяч рублей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Кроме того, с 25 октября из аэропорта «Хибины» будут выполняться удобные стыковочные рейсы Хибины - Новосибирск. Пересадка в Санкт-Петербурге будет происходить без смены терминала и в максимально сжатые сроки (всего 1 час 5 минут).

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