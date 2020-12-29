Информация, которая появилась утром 29 декабря, получила подтверждение, хоть и частично. Напомним: около правительственные источники сообщили, что министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова может уйти в отставку. На деле же главу ведомства отстранили от должности, так как ранее в отношении нее была возбуждена служебная проверка. При это Анна Багрова сохранит зарплату на срок отстранения.Дело в том, что прокуратура региона обратилась к губернатору Мурманской области с информацией о ненадлежащем исполнении минприроды полномочий в сфере предотвращения негативного воздействия вод и реализации национального проекта «Экология».- Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура неоднократно выносила в адрес министра природных ресурсов Мурманской области предписания об устранении нарушений. Одно из них – непредставление сведений о границах затопления и подтопления территорий, прилегающих к рекам Варзуга, Роста, Кола, – привело к прямому неисполнению поручений Президента. Между тем, денежные средства из регионального бюджета в рамках госконтракта на выполнение данных работ были потрачены. В рамках нацпроекта «Экология» был заключен контракт на рекультивацию птицефабрики «Снежная». В ходе выездной проверки природоохранная прокуратура выявила нарушения подрядчиком экологического законодательства и несвоевременное выполнение работ по контракту. Никаких мер по данным нарушениям министром принято не было, - сообщили в правительстве Мурманской области.В прокуратуре отметили, что до вмешательства ведомства министр ничего не делала для того, что \\"получить объективную информацию о ходе реализации проекта и законности действия подрядчика\\".Также в сети появилась фотография заявления Анна Багровой на увольнение по собственному желанию. Правда, отмечается, что потом она его отозвала.Напомним: отставку также прочат министру спорта Денису Клебанову.СПРАВКА \\"КП\\"Анна Борисовна Багрова родилась в 1977 году в Смоленской области. Разведена, воспитывает 17-летнюю дочь и 10-летнего сына. До назначения на пост министра осенью 2019 года она работала в комитете по тарифному регулированию. Доверил ведомство ей губернатор, в том числе, потому, что Анна Багрова стала финалистом конкурса \\"Лидеры севера\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области досрочно уйдет в отставку. Елена Тихонова покинет свою должность 30 декабря (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru