28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». По предварительной информации, причинами кораблекрушения стали сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти - это матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.О том, что тела пропавших моряков могут находиться внутри затонувшего ярусолова, сообщили в МЧС. Как стало известно, «Онега» лежит примерно в 40 километрах от берега на глубине 130 метров. Для сравнения, подлодка «Курск» лежала на глубине 108 метров.К месту происшествия из Мурманска направят глубоководный аппарат, который сможет обследовать ярусолов. К Новой Земле техника прибудет 30-31 декабря. Вчера, в день трагедии, к архипелагу вылетел российский противолодочный самолет Ил-38 Северного флота для визуального сопровождения судов, которые ведут поиск на воде.Напомним: 29 декабря в Мурманской области объявлено днем траура. Северяне несут цветы к мемориалу морякам, погибшим в мирное время, и к кладбищу кораблей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru