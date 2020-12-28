28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". По предварительной информации, причиной кораблекрушения стал сильный удар волны и обледенение ярусолова. На данный момент все еще ищут 17 членов экипажа, двоих удалось спасти. Живыми оказались матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.Жена одного из моряков, Ирина Буторина, рассказала \\"КП\\", что ей удалось связаться с мужем. Чувствует он себя сносно для того, кто побывал в ледяной воде.- Там есть лишь спутниковая связь, ловит плохо. Муж мне позвонил, буквально 30 секунд мы с ним поговорили. В двух словам объяснил, что он и еще один моряк спасены. Также уточнил, что чувствует себя более-менее приемлемо. Сказал, чтобы я родным и близкими сообщила, чтобы не волновались за него. Главное, что я услышала его голос, уже легче стало, - поделилась мурманчанка.По словам женщины, Владислав Буторин ходит в море уже девять лет. Отправили ли его спасатели в Мурманск, пока она не знает.Напомним: жена старшего мастера добычи, который тоже оказался на затонувшем судне, рассказала, что \\"Онега\\" полностью замерзла.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru