28 декабря у берегов архипелага Новая Земля затонуло судно «Онега», на борту которого находились 19 членов экипажа. Последние новости о ЧП.Из 19 членов экипажа спасены 2. На месте происшествия работают спасатели.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков.По факту затопления судна возбуждено уголовное дело.Предварительная версия ЧП от МЧС России - обледенение судна.Стала известна компания-судовладелец затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Компания из Архангельской области имеет филиал в Мурманске.Трагедия, как с затонувшим в Баренцевом море судном «Онега», произошла также 25 лет назад. 26 декабря 1995 года в Норвежском море из-за обледенениям затонул траулер «Новгородец».Стал известен список членов экипажа затонувшего судна «Онега» 28 декабря 2020 года.Причиной крушения судна «Онега» мог стать удар волны.Капитан 1 ранга, глава Клуба моряков-подводников и автор книги о крушении подлодки «Курск» Игорь Курдин рассказал, что трагедии можно было избежать.Для родственников моряков с «Онега» открыта «горячая линия».МЧС России по Мурманской области сообщили что из 19 членов экипажа «Онеги» 16 человек - жители Мурманской области.Спасшиеся с затонувшего судна «Онега» пытались удержать за руки матроса, но из-за холода не смогли это сделать.В районе крушения судна «Онега» в Баренцевом море на Новой Земле высота волн составляет 4 метра, но метеоусловия улучшаются.Волна ударила судно «Онега», когда на него поднимали трал.Мать матроса с затонувшего в Баренцевом море судна «Онега» рассказала почему её сын работал в шторм.Капитан морского порта Мурманска сообщил что в борьбе с обледенением судов лучше лома и молотка ничего нет.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям рыбаков из Мурманской области с судна «Онега» окажем всю необходимую помощь».Пропавший во время крушения судна «Онега» Мохаммед Бари раньше ходил на скандально известном «Электроне».Жена старшего мастера добычи с затонувшего судна «Онега»: «Вчера говорила с мужем, он сказал, что все судно замерзло».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru