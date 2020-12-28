28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут.Двое спасенных - это помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин, которые находились в гидрокостюмах. Уже находясь в воде, они пытались спасти матроса Юрия Шевцова. Юрия Шевцова. Как стало известно «КП», мужчину держали за руки, но его тело находилось в воде, и ему не удалось выжить. Когда выживших поднимали на борт судна «Войково», которое подошло первым на место крушения, на него попытались поднять и тело, но его унесло волнами, которые достигают 4 метров в высоту.Сейчас на месте происшествия на поверхности моря плавает судовой мусор. По предварительной версии, «Онега» перевернулась от удара волны во время того, как на судно поднимали трал. К ЧП также привело обледенение судна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru