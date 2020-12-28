28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут.\\"КП\\" стал известен предварительный список членов экипажа \\"Онеги\\". Как уточнил наш источник в правоохранительных органах, на данный момент он верный, однако информация по нему еще уточняется.1) Александр Баранов, капитан2) Степан Курганский, старший помощник капитана3) Владислав Буторин, второй помощник капитана4) Сергей Безгузов, старший механик5) Владимир Фурса, второй механик6) Евгений Щепин, третий механик7) Сергей Трухачев, электрик8) Игорь Бондаренко, старший мастер добычи9) Николай Капенкин, старший мастер добычи10) Мохамед Барри, мастер обработки11) Игорь Елисеенков, боцман12) Сергей Жук, матрос13) Александр Пермяков, матрос14) Руслан Катюхин, матрос15) Владимир Тимербаев, матрос 116) Антон Монастырев, матрос17) Юрий Шевцов, матрос18) Юрий Проняев, палубный практикант19) Владимир Каширин, поварНапомним: по факту затопления судна возбуждено уголовное дело. В данный момент на месте ЧП работают четыре судна, ведутся поисково-спасательные работы. Причиной ЧП могло стать обледенение судна. Компания-судовладелец зарегистрирована в Архангельской области.Капитан 1 ранга, глава Клуба моряков-подводников и автор книги о крушении подлодки \\"Курск\\" Игорь Курдин рассказал, что трагедии можно было избежать.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru