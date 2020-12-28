Утром 28 декабря в акватории Баренцева моря у берегов архипелага Новая Земля затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 человек, пока спасли только двоих. Остальных моряков ищут.- Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ. По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу. В настоящее время на место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего, - сообщили в СКР на транспорте.Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков.Судно принадлежит рыболовецкому колхозу им. М.И. Калинина. Компания зарегистрирована в деревне Луда в Архангельской области, но имеет филиал в Мурманске. Предварительная причина происшествия - обледенение судна.Капитан 1 ранга, глава Клуба моряков-подводников и автор книги о крушении подлодки \\"Курск\\" Игорь Курдин рассказал, что трагедии можно было избежать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна компания-судовладелец затонувшего в Баренцевом море судна «Онега». Компания из Архангельской области имеет филиал в Мурманске (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru