Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 28 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 35042 заболевших COVID-19, 32000 человек выздоровели и 631 умер.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 17125 человек, 117 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтвержден 32678 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 274 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 3469), Кольском районе (+21, всего 1169), Оленегорске (+8, всего 1750), Кандалакшском районе (+37, всего 2206), Мончегорске (+20, всего 2408), Печенгском районе (+12, всего 1552), Ковдорском районе (+4, всего 647), Терском районе (+7, всего 163), Апатитах (+7, всего 1098), Ловозерском районе (+17, всего 455), ЗАТО Видяево (+2, всего 73).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 17125 случаевСевероморск - 3469 случаевБелокаменка - 2364 случаяМончегорск – 2408 случаевКандалакшский район – 2206 случаевОленегорск – 1750 случаевПеченгский район - 1552 случаяКольский район - 1169 случаевАпатиты – 1098 случаевКовдорский район - 647 случаевКировск – 527 случаевЛовозерский район - 455 случаевТерский район – 163 случаяЗАТО Видяево - 73 случаяПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 17125Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 163Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2206Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1098 и 527 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1169 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Работа скорой помощиГубернатор Мурманской области Андрей Чибис посмотрел, как работает станция скорой помощи в Мурманске. Во время незапланированного визита глава региона обсудил с фельдшерами по приему вызовов СМП и водителями автомобилей СМП станции особенности работы в одном из самых загруженных звеньев системы здравоохранения в этом году. - Вызовов очень много. Люди болеют, а многие еще и паникуют. Несмотря на высокую нагрузку, фельдшеры по приему вызовов СМП справляются и с потоком звонков, и с эмоциональным напряжением, - отметил Андрей Чибис.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРекорд смертности от коронавируса в Мурманске: официальные данные на 27 декабря 2020 года. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru