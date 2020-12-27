Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 27 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 34768 заболевших COVID-19, 31690 человек выздоровели и 622 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 17008 человек, 149 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтвержден 32404 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 273 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+20, всего 3447), Кольском районе (+12, всего 1148), Оленегорске (+10, всего 1742), Кандалакшском районе (+41, всего 2169), Мончегорске (+22, всего 2388), Печенгском районе (+14, всего 1540), Ковдорском районе (+1, всего 643), Терском районе (+4, всего 156).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 17008 случаевСевероморск - 3447 случаевБелокаменка - 2364 случаяМончегорск – 2388 случаевКандалакшский район – 2169 случаевОленегорск – 1742 случаяПеченгский район - 1540 случаевКольский район - 1148 случаевАпатиты – 1091 случайКовдорский район - 643 случаяКировск – 527 случаевЛовозерский район - 438 случаевТерский район – 156 случаевЗАТО Видяево - 71 случайПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 17008Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 156Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2169Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1091 и 527 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1148 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Минус справкаПо предложению главного санитарного врача региона в правила поведения при введении режима повышенной готовности в связи с риском распространения коронавируса в Мурманской области внесено изменение.Предъявлять справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течении 14 дней до заселения в отели определенных районов Мурманской области не придется. По информации Роспотребнадзора по Мурманской области, в течение месяца число вновь выявленных случаев заболеваний коронавирусом не превышает 290 случаев, а за минувшие шесть дней - 280. С учетом стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе появилась возможность упростить требования к гостям из других регионов. Для заселения в отели и другое арендное жилье Кировска и Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакшского, Терского и Ловозерского районов и Териберки гостям необходимо предъявить только один медицинский документ - подтверждение отрицательного теста на CoVID-19. Сделать тест необходимо не ранее чем за три дня до заселения в жилье гостиничного типа перечисленных территорий Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. Акция охватит все города Мурманской области (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru