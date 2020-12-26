Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 26 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 34495 заболевших COVID-19, 31495 человек выздоровели и 615 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 16859 человек, 125 новы[ случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтвержден 32131 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 275 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+23, всего 3427), Кольском районе (+15, всего 1136), Оленегорске (+10, всего 1732), Кандалакшском районе (+20, всего 2128), Мончегорске (+21, всего 2366, Печенгском районе (+36, всего 1526), Ковдорском районе (+2, всего 642), Апатитах (+10, всего 1091), Кировске (+2, всего 527), Ловозерском районе (+8, всего 438), ЗАТО Видяево (+3, всего 71).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 16859 случаевСевероморск - 3427 случаевБелокаменка - 2364 случаяМончегорск – 2366 случаевКандалакшский район – 2128 случаевОленегорск – 1732 случаяПеченгский район - 1496 случаевКольский район - 1136 случаевАпатиты – 1091 случайКовдорский район - 642 случаяКировск – 527 случаевЛовозерский район - 438 случаевТерский район – 152 случаяЗАТО Видяево - 71 случайПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 16859Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 152Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2128Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1091 и 527 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1136 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Как работаемПсихоневрологический интернат в Апатитах продолжит работу в закрытом режиме до 3 января 2021 года. Такое решение принято правительством Мурманской области, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в учреждении. Его сотрудники продолжат работать вахтовым методом.Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения и Кировский психоневрологический интернат выходят из вахтового режима и возвращаются к обычному режиму работы. \\"Постановления разработаны на основании письма начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области - Главного государственного санитарного врача по городу Апатиты, Кировску и Ковдорскому району\\", - уточнили в министерстве труда и социального развития Мурманской области. Все решения приняты по результатам анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в населенных пунктах области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. Акция охватит все города Мурманской области (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru