Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 25 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 34220 заболевших COVID-19, 31309 человек выздоровели и 608 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 16734 человека, 131 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 31856 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 277 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+18, всего 3404), Кольском районе (+11, всего 1121), Оленегорске (+22, всего 1722), Кандалакшском районе (+19, всего 2108), Мончегорске (+17, всего 2345), Печенгском районе (+24, всего 1490), Ковдорском районе (+4, всего 640), Апатитах (+10, всего 1081), Кировске (+3, всего 525), Терском районе (+3, всего 152), Ловозерском районе (+10, всего 430), ЗАТО Видяево (+5, всего 68).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 16734 случаяСевероморск - 3404 случаяБелокаменка - 2364 случаяМончегорск – 2345 случаевКандалакшский район – 2108 случаевОленегорск – 1722 случаяПеченгский район - 1490 случаевКольский район - 1121 случайАпатиты – 1081 случайКовдорский район - 640 случаевКировск – 525 случаевЛовозерский район - 430 случаевТерский район – 152 случаяЗАТО Видяево - 68 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 1634Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 152Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2108Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1081 и 525 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1121 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Еще немногоПравительство Мурманской области продлило самоизоляцию для старшего поколения до 21 января 2021 года. На весь период ограничительных мер работающие люди 65 лет и старше имеют право на больничный лист и выплату пособия по временной нетрудоспособности. Решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. Акция охватит все города Мурманской области (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru