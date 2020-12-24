Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 24 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 33943 заболевших COVID-19, 31120 человек выздоровели и 602 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 16603 человека, 125 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 31579 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 276 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+21, всего 3386), Оленегорске (+28, всего 1700), Кандалакшском районе (+34, всего 2089), Мончегорске (+26, всего 2328), Печенгском районе (+13, всего 1466), Ковдорском районе (+3, всего 636), Апатитах (+9, всего 1071), Кировске (+4, всего 522), Ловозерском районе (+12, всего 420) и Терском районе (+1, всего 149).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 16603 случаяСевероморск - 3386 случаевБелокаменка - 2364 случаяМончегорск – 2328 случаевКандалакшский район – 2089 случаевОленегорск – 1700 случаевПеченгский район - 1466 случаевКольский район - 1110 случаевАпатиты – 1071 случайКовдорский район - 636 случаевКировск – 522 случаяЛовозерский район - 420 случаевТерский район – 149 случаевЗАТО Видяево - 63 случаяПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 16603Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 149Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2089Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1071 и 522 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1110 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Помощь от студентовМинистерство здравоохранения Мурманской области направило в Кандалакшу 10 студентов-медиков в помощь местной больнице. Учащиеся 4 курсов медицинских вузов и Кольского медицинского колледжа принимают вызовы на станции скорой помощи, работают медсестрами в терапевтическом отделении, дистанционно наблюдают за ковидными пациентами, выписывают больничные листы в поликлинике.- Студенты очень облегчают работу медицинского персонала нашего учреждения. Они разгружают врачей от бумажной работы, и у докторов появляется больше времени на пациентов, - сказал главный врач Кандалакшской ЦРБ Альфред Татаркулов.Благодаря участию студентов и волонтеров, которых направила в медицинскую организацию местная администрация, регистратура поликлиники и колл-центр станции скорой медицинской оперативно отвечают на запросы жителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. 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