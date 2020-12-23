Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 декабря 2020 года: как иностранному туристу попасть в Мурманскую область

Туристы могут попасть в Мурманскую область, но при выполнении определенных условий.
Фото: Дарья АСЛАМОВА
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 33667 заболевших COVID-19, 30847 человек выздоровели и 599 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 16478 человек, 140 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2364 заразившихся.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 31303 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 278 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+24, всего 3365), Кольском районе (+3, всего 1110), Оленегорске (+9, всего 1672), Кандалакшском районе (+20, всего 2055), Мончегорске (+25, всего 2302), Печенгском районе (+50, всего 1453), Ковдорском районе (+7, всего 633).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 16478 случаев
Североморск - 3365 случаев
Белокаменка - 2364 случая
Мончегорск – 2302 случая
Кандалакшский район – 2055 случаев
Оленегорск – 1672 случая
Печенгский район - 1453 случая
Кольский район - 1110 случаев
Апатиты – 10462 случая
Ковдорский район - 633 случая
Кировск – 518 случаев
Ловозерский район - 408 случаев
Терский район – 148 случаев
ЗАТО Видяево - 63 случая
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 16478
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 148
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 2055
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1062 и 518 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1110 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Туристы, осторожно
Мурманская область будет принимать туристов на новогодние праздники с ограничениями.
- Иностранные граждане, прибывающие воздушным транспортом, обязаны иметь медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию. Если иностранный гражданин приехал в Мурманск из Москвы или Санкт-Петербурга, то дополнительных справок не требуется. Также они не нужны для заселения в гостиницы Мурманска и других муниципалитетов, за исключением территорий с особым режимом, - сообщил оперативный штаб при правительстве Мурманской области.
Для заселения в гостиницы, хостелы и другие места для временного проживания на территориях Кировска, Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакшского, Терского и Ловозерского районов, а также сельского поселения Териберка необходимо предоставить отрицательный тест на ковид и справку об эпидокружении.
Справка об эпидокружении выдается только российскими учреждениями здравоохранения по месту постоянного проживания человека. Иностранец лишен возможности ее получить. Следовательно, на территории с особым режимом гражданин другой страны въехать не сможет.
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